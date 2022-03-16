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Здоровье

Американская фармкомпания Eli Lilly приостанавливает экспорт некоторых лекарств в Россию

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Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приняла решение временно приостановить ввоз в Россию некоторых видов лекарств, а также отказаться от инвестиций в стране, сообщают в пресс-службе компании.

Shutterstock.com

В Eli Lilly отмечают, что продолжат поставлять в Россию жизненно важные медикаменты для диабетиков и больных раком. Всю прибыть от продаж препаратов на территории РФ компания намерена передавать в организации, занимающиеся предоставлением гуманитарной помощи.

«Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства», — сказали в Eli Lilly.

Также в компании заявили, что прерывают рекламную деятельность и клинические испытания в России. Причиной такого решения в Eli Lilly назвали начало «спецоперации» России на территории Украины. Представители компании выразили «глубокую обеспокоенность трагической гибелью невинных людей на Украине» и надежду на скорейшее прекращение боевых действий.

Eli Lilly — американская фармацевтическая компания, которая была основана в 1876 году в штате Индиана. Она первая в мире запустила промышленное производство инсулина. Компания занимается разработкой и производством противодиабетических, противораковых препаратов. В сферу деятельности также входят выпуск антидепрессантов, средств от артрита и псориаза, головных болей и COVID-19.

Напомним, Американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила, что приостановит инвестиции в России, а также не будет начинать новые клинические испытания. При этом поставки медикаментов в страну продолжатся.

Также в Минздраве РФ заверили, что основные мировые производители инсулина продолжат работать в России и осуществлять поставки в страну. Это подтверждено ими в письменном виде.

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