8 способов избавиться от эффекта второго подбородка у косметолога или хирурга: от липолитиков до ментопластики

Липосакция зоны второго подбородка

Пластические хирурги объясняют, что жир в районе подбородка может быть надплатизмарным и подплатизмарным, то есть располагаться как над, так и под платизмой — поверхностной мышцей шеи. Когда жировые клетки на поверхности, а сама кожа — в тонусе, скорректировать второй подбородок помогает липосакция. Операция занимает 30 минут, самые стрессоустойчивые петербуржцы проходят ее под местной анестезией, реабилитация — ношение специального бандажа для лица. Отек уходит через 7–10 дней, тогда же можно снимать компрессионную повязку и отправлять селфи друзьям. Удаленные жировые клетки к вам уже не вернутся, но следить за колебаниями веса после липосакции стоит.