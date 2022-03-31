8 способов избавиться от эффекта второго подбородка у косметолога или хирурга: от липолитиков до ментопластики

Чтобы не развивать эту физиологическую особенность, врачи рекомендуют следить за осанкой и тем, в какой позе листаешь соцсети. Что делать, если изменения уже появились и не нравятся? Вот восемь процедур и пластических операций.
Откуда берется эффект второго подбородка?
Далеко не всегда причина в лишнем весе, объясняют врачи. В этой зоне (и при любом индексе массы тела) часто присутствует генетически запрограммированная жировая ловушка — большое число адипоцитов (жировые клетки. — Прим. ред.), которые со временем увеличиваются в размерах. Иногда эффект связан с самим качеством кожи: снижен ее тонус, кожа не успела сократиться после похудения. Спустимся еще глубже, на уровень костной системы — эффект второго подбородка может возникать из-за недоразвитости нижней челюсти и подбородочных бугров. Добавьте сюда плохую осанку, сидячую работу и скроллинг соцсетей: да, постоянный наклон головы вперед усугубляет ситуацию.
Липолитики
Чтобы уменьшить жировую ловушку в районе подбородка, косметологи используют мезопрепараты с «жиросжигающим» эффектом. И рекомендуют сочетать инъекции липолитиков с курсом процедур для лимфодренажа лица — чтобы убрать лишнюю жидкость и снять микроотечность. Проверьте, чтобы липолитик, который вам предлагают, был оригинален и разрешен к применению в России.
Марина Голубева
главный врач GMTClinic
На данный момент только один липолитик показан для коррекции лица — это Mesosculpt. Комплекс пептидов проводит более щадящий, опосредованный липолиз: объем жировых клеток сокращается, но нет болезненных ощущений и отеков, которые наблюдались при инъекциях прямых липолитиков в лицо. Комбинировать курс из 4–6 процедур я рекомендую с лимфодренажной или микротоковой терапией. Пройти его можно до,
RF-лифтинг
Тем, кто хочет подчеркнуть контур шеи и овала лица, подойдет курс радиочастотного или RF-лифтинга. Врач-косметолог Диана Радченко объясняет, что эффекты подтяжки, разглаживания морщин и липолиза запускаются благодаря равномерному и контролируемому прогреву тканей. Процедура подходит в тех случаях, когда есть начальные или умеренные признаки снижения тонуса кожи и небольшой объем жировых отложений. При более выраженных изменениях могут потребоваться дополнительные методы.
Диана Радченко
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Туристской»
Это эффективная курсовая аппаратная процедура, абсолютно комфортная для пациента и не требует времени для восстановления. Важно то, что радиочастотное воздействие запускает процесс образования нового коллагена – благодаря этому кожа уплотняется и приходит в тонус, морщины разглаживаются, объемы уменьшаются, а линия овала лица становится красиво очерченной.. RF-лифтинг при необходимости хорошо сочетается с такими аппаратными процедурами как ультразвуковой локальный динамический микромассаж и дерматония, а так же с мезотерапией.
Филлеры
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты позволяют изменить пропорции лица: например, проработав ими край нижней челюсти, можно на 1–1,5 года замаскировать эффект второго подбородка. Показания для контурной пластики в данной зоне ограничены: например, если нижняя треть лица сама по себе массивная, красота | ликбез добавлять дополнительные миллилитры объема — не лучшая идея.
Марина Голубева
главный врач GMTClinic
С помощью филлеров можно добиться визуальной коррекции, но, конечно, саму проблему, в отличие от аппаратной подтяжки и липолитиков, они не решают. И я всегда объясняю пациентам, что для профилактики изменений в зоне шеи и подбородка важен комплексный подход: например, стоит проследить за осанкой и привычным положением головы. Физические нагрузки, йога, остеопат, создание удобного рабочего места — все это может помочь.
Ультразвуковая подтяжка
Ультразвуковой SMAS-лифтинг называют главной безоперационной альтернативой хирургической подтяжке шеи и лица. Потому что глубже, чем эти аппараты, с лицом работают только пластические хирурги: во время процедуры «прошивается» мышечно-апоневротический слой SMAS — своеобразный каркас нашего лица. Это позволяет уменьшить провисание тканей в области нижней трети лица и в области так называемого второго подбородка.
Диана Радченко
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Туристской»
Для того чтобы достичь максимального эффекта лифтинга в области овала лица и уменьшить выраженность «брылей» с помощью сфокусированного ультразвука обрабатывается вся область щеки и овала лица, это дает более выраженные и гармоничные результаты. Эффект от курса процедур SMAS-лифтинга длится до 1,5 лет и позволяет на время уменьшить и приостановить возрастные изменения.
Липосакция зоны второго подбородка
Пластические хирурги объясняют, что жир в районе подбородка может быть надплатизмарным и подплатизмарным, то есть располагаться как над, так и под платизмой — поверхностной мышцей шеи. Когда жировые клетки на поверхности, а сама кожа — в тонусе, скорректировать второй подбородок помогает липосакция. Операция занимает 30 минут, самые стрессоустойчивые петербуржцы проходят ее под местной анестезией, реабилитация — ношение специального бандажа для лица. Отек уходит через 7–10 дней, тогда же можно снимать компрессионную повязку и отправлять селфи друзьям. Удаленные жировые клетки к вам уже не вернутся, но следить за колебаниями веса после липосакции стоит.
Роман Чумак
пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA
Для липосакции в этой зоне я использую две технологии, обе малоинвазивные, то есть минимально травмируют ткани. Первый вариант — вибрационная PAL-липосакция: один или пара проколов под подбородком, забор жировых клеток канюлей, совершающей быстрые вибрации. Второй — радиочастотная липосакция Face Tite, во время которой также прогревается кожа. Это помогает ее сократить и получить дополнительный лифтинг-эффект.
Подкожная липосакция
Чтобы избавиться от жира на подбородке, который располагается над и под мышцей шеи — платизмой, липосакцию комбинируют с другими хирургическими техниками. Пластический хирург клиники Grandmed Алексей Украинский объясняет, что для хорошего результата недостаточно просто удалить излишки жира, нужно помочь коже сократиться на фоне их потери. Например, для этого может проводиться подкожная туннелизация: канюля диаметром 2 мм создает микроскопические подкожные каналы, которые после операции заполняются рубцовой тканью – это дает эффект подтяжки.
Алексей Украинский
пластический хирург клиники высшей категории Grandmed
Корректируя зону второго подбородка, мы можем сочетать самые разнообразные техники, в том числе хирургию и аппаратную косметологию. Например, во время липосакции использовать СО2-лазер для обновления, уплотнения и омоложения кожи. Или назначить послеоперационный курс RF-лифтинга, чтобы простимулировать выработку коллагена.
Подтяжка шеи
В случае, если эффект второго подбородка вызван дряблостью кожи и мышц, проводится более расширенное вмешательство – платизмопластика. Во время такой операции пластический хирург работает с мышцей шеи платизмой, удаляет избытки кожи, при необходимости проводит липосакцию. Рубцы располагаются за ушами, реабилитация занимает 2–3 недели, в течение месяца вы носите компрессионную повязку.
Гузель Абзалева
пластический хирург «СМ-Клиника» в Петербурге
Я люблю сочетать платизмопластику с подтяжкой двух нижних третей лица: в таком случае мы получаем комплексный эффект омоложения, убирая еще и так называемые «брыли», носогубные складки. Как пра - вило, средний возраст для платизмопластики начинается после 45 лет.
Ментопластика
Создать «угол молодости» между подбородком и шеей с помощью липосакции или платизмопластики получается не всегда, и это связано с анатомическими особенностями лицевого скелета — например, недоразвитием нижней челюсти. Пластический хирург Института красоты ГАЛАКТИКА Светлана Божор отмечает, что такая проблема часто встречается у пациентов со славянским типом внешности и может решаться с помощью ментопластики — установки подбородочного импланта. Операция популярна в Европе и США, а вот петербуржцев все еще пугают идеи имплантации — если речь не об эндопротезах груди.
Светлана Божор
пластический хирург Института красоты ГАЛАКТИКА
Когда эффект второго подбородка связан с недоразвитием нижней челюсти, а в частности, подбородочных бугров, наша задача — не только устранить жировой депозит, создать корсет из мягких тканей, но и восполнить недостающий объем твердых тканей, которые являются опорой. Для этого отлично подходят биосовместимые пористые импланты, например, от MEDPOR. В ходе ментопластики мы можем скорректировать скошенный, маленький, а также убрать так называемый второй подбородок. Результат операции — гармоничная форма всего лица в целом.
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