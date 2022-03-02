Рост цен и китайская стоматология: Тамаз Мчедлидзе (МЕДИ) — о том, что ждет частную медицину России после «военной спецоперации»

Как обрушение рубля на фоне «военной спецоперации», пакет санкций от западных стран повлияют на лечение в частных клиниках, коммерческую медицину в целом?

В медицине, после самих врачей, важная составляющая — это технологии, те же препараты и расходные материалы. Чем направление медицины более технологоемкое, тем более серьезные изменения мы в нем увидим. Например, для ведения стоматологического бизнеса в России используется 10 тысяч единиц позиций. Если мы говорим о лечении высокого уровня, то 90% этих позиций импортные. Почти не нуждаются в медицинских технологиях врачи-психотерапевты, хотя работы у них, наверное, прибавится.

Какие антикризисные меры, на твой взгляд, сейчас будут принимать российские клиники?

Коммерческая медицина пойдет по двум совершенно разным направлениям. Первый — снижение качества за счет экономии на материалах, второй — удержание качества за счет повышения цен. В пятницу, 25 февраля, мы провели в МЕДИ совещание, разработали стратегию с учетом причинно-следственных связей происходящего. Для себя приняли решение пойти по второму пути, если доступ к европейским материалам и технологиям не будет перекрыт полностью.