Более 6 тысяч медиков подписали открытое письмо к Путину с требованием прекратить «специальную военную операцию» в Украине

Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против «специальной военной операции» (здесь и далее мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред), совершаемой российскими вооруженными силами на территории Украины. Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание — сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению «специальной военной операции и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем.

На территории проведения спецоперации находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются. Человеческая жизнь бесценна. Чтобы убить человека, хватит мгновения, в то время как лечение и восстановление пострадавших может длиться годами. И за мгновения сегодняшних действий мы будем расплачиваться долгие годы в дальнейшем.

Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания. Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия.