На грани срыва: вот 5 ментальных заболеваний, к которым может привести постоянное чувство тревоги

Чем тревожные расстройства отличаются от обычного беспокойства? Тревога более сильная, длится дольше, заметно мешает выполнять повседневные задачи и ухудшает самочувствие: от усталости и головных болей до расстройств желудка. Доктор психологических наук и профессор Калифорнийского университета Майкл Томпкинс описывает, в каких ментальных заболеваниях может быть замешана повышенная тревожность.
Отрывок из книги предоставлен издательством МИФ.
Паническое расстройство
Люди с паническими расстройствами испытывают панические атаки — приступы сильного страха, которые сопровождаются одышкой, учащенным сердцебиением, тошнотой, расстройством желудка, удушьем, ощущением кома в горле, головокружением, предобморочным состоянием, усиленным потоотделением, чувством нереальности и отстраненности от собственного тела. Нередко человеку кажется, что он умирает, сходит с ума или теряет контроль над собой. Часто паническая атака начинается внезапно, и хочется немедленно бежать, хотя никакой опасности нет. Пережив приступ однажды, люди боятся повторения панических атак и начинают избегать определенных ситуаций или деятельности.
Матео — успешный юрист. Он гордится тем, что усердно трудится и проводит в офисе больше времени, чем остальные сотрудники. За последние месяцы фирма потеряла несколько крупных клиентов поэтому партнеры давят на Матео и его коллег, заставляя перерабатывать. К тому же Матео совсем недавно стал отцом, и новоиспеченные родители не высыпаются по ночам. Стресса добавляют и постоянные просьбы жены приходить с работы пораньше, чтобы помогать с малышом.
Однажды утром по дороге на работу Матео поднимался на эскалаторе со станции метро на улицу и впервые испытал паническую атаку. Мужчина крепко вцепился в поручень, его начало сильно тошнить, перехватило дыхание. Он испугался, что потеряет сознание и упадет. В панике он пустился бежать по эскалатору. В тот день Матео смог сосредоточиться на работе, но панические атаки стали повторяться — например, когда он поднимался по лестнице, ехал в метро или вел машину по некоторым участкам автострады.
Приступы начинались неожиданно, и Матео боялся, что сильная тошнота возникнет в любое время и в любом месте. Он продолжал пользоваться метро, но садился и выходил только на станциях, где нет эскалаторов. Он начал избегать лестниц, балконов и многоярусных парковок. Мужчина пробовал сдерживать атаки с помощью разных средств — например, дыхательных техник и лекарственных препаратов. И по-прежнему сторонился мест, где запускались пугающие ощущения. С каждым месяцем границы его мира сужались.
Генерализованное тревожное расстройство
Люди с генерализованным тревожным расстройством (ГТР) испытывают сильную и неконтролируемую тревогу из-за всего, с чем сталкиваются ежедневно: здоровья, отношений, финансов, событий в мире. Они часто тревожатся и по мелочам, например боясь опоздать, и по более серьезным поводам — например, опасаются сорвать проект. Большую часть времени люди с ГТР проводят в напряжении, поэтому постоянно испытывают стресс и неприятные ощущения: тошноту, скованность, головные боли. Им часто сложно сосредоточиться, у них проблемы со сном. Они не могут перестать беспокоиться, даже когда занимаются посторонними делами.
Ниа описывает себя так: няня на полставки, постоянно находящаяся в стрессе. Ее волнует то же, что и других людей, но эмоции девушки сильнее и длятся дольше. Беспокойство и тревога не позволяют ей работать полный день. Она плохо спит. Стоит ей лечь в кровать, как Ниа начинает лихорадочно думать о том, что нужно сделать завтра.
Больше всего она нервничает из-за отношений с партнером. Ниа постоянно боится, что парень бросит ее в любой момент, хотя у них все хорошо и молодой человек периодически повторяет, что ее любит. Ниа постоянно на взводе, они ссорятся из-за мелочей.
Девушку донимают головные боли и диарея. Она хотела бы найти другую работу, но стоит об этом подумать, как накатывает страх, что ее никуда не возьмут. В итоге Ниа отказывается от поисков. Самое плохое, что девушке не удается совладать с беспокойством, как бы этого ни хотелось. Она чувствует себя беспомощной, так как не может избавиться от тревоги даже на несколько минут.
Социальное тревожное расстройство
Люди с социальным тревожным расстройством (или социальной фобией) очень боятся негативной оценки окружающих. Они сильно волнуются, когда им надо поучаствовать в каком-нибудь мероприятии, например встретиться с незнакомцами или провести презентацию. В подобной ситуации у человека с социальным тревожным расстройством может начаться паническая атака. Он избегает подобных мероприятий или участвует в них, но чувствует себя крайне взволнованным и старается побыстрее уйти.
Росарио всегда боялась выступать перед публикой. Она постоянно очень волнуется, что ее не примут или сочтут некомпетентной, особенно если предстоит выступать перед большой группой. Женщина чувствует себя неуютно, общаясь с теми, кто выше ее по должности, — например, с директором школы, где работает, — или с авторитетными для нее людьми. На уроках в младших классах Росарио не испытывает особой тревоги. Но когда женщина решила немного подзаработать и взяла дополнительные часы еще и в старших классах, то поняла, что боится входить в класс.
Однажды на уроке Росарио почувствовала, что у нее краснеют лицо и шея. Продолжать занятие она не могла и вышла за дверь. Женщина боялась, что подобное повторится, поэтому в случае сильной тревоги брала больничный. Кроме того, она перестала носить одежду определенных цветов из опасений, что ее лицо может показаться красным. Чтобы скрыть румянец, Росарио начала сильно краситься.
Женщина пропустила много дней по болезни, но все-таки доработала до конца учебного года. Летом она задумалась о том, чтобы уйти из школы, хотя всегда любила свою профессию и хотела заниматься только этим.
Обсессивно-компульсивное расстройство
Хотя обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) больше не считается тревожным, у этих состояний есть общие признаки: эмоциональное избегание, а также ригидность мышления, поведения и распределения внимания.
Людей с таким видом расстройства преследуют обсессии. Это нежелательные или иррациональные мысли, образы или побуждения, которые часто повторяются и не имеют смысла. В сознании появляются ужасные или агрессивные образы, выводящие из равновесия. Могут возникать неотступные сомнения — например, выключена ли дома плита и заперта ли дверь, — которые вызывают сильную тревогу или страх. Люди пытаются подавить или нейтрализовать их с помощью ритуальных действий или мыслей, продиктованных импульсивными реакциями. Так, человек может не раз и не два проверить плиту и дверной замок или будет без конца молиться про себя либо постоянно мыть руки.
Люди с ОКР тоже избегают ситуаций или видов деятельности, запускающих навязчивые идеи или импульсивные реакции. Они ни к чему не прикасаются — кругом полно грязи и бактерий. Они не садятся за руль — как бы не сбить пешехода. Они не передвигают предметы в комнате — а вдруг придется делать это постоянно, чтобы чувствовать себя нормально.
Малик — студент магистратуры химического факультета. Стоит ему к чему-то прикоснуться, как он сразу думает, сколько там микробов, поэтому часто моет руки. Он делает это особым образом и очень тщательно, стараясь не пропустить ни сантиметра. Малик начинает с мизинца левой руки, двигается по его внутренней стороне по на- правлению к ладони и затем переходит на следующий палец. Обычно весь процесс занимает сорок пять минут.
Чем дольше Малик моет руки, тем больше он тревожится. Часто он прекращает это занятие лишь потому, что у него начинает болеть спина, или из-за громких и сердитых протестов соседа по комнате, которому нужно попасть в ванную. Мысли о микробах и о том, что он заболеет, выбивают Малика из колеи. Он понимает, что его страхи иррациональны и необоснованны, но игнорировать их или освободиться от них юноша не может.
Большое депрессивное расстройство
Большое депрессивное расстройство отличается от обычной грусти, которую ощущает любой, кто пережил потерю или неудачу. «Депрессия» — медицинский термин. Им обозначают сильное и длительное переживание печали и отчаяния. Причем большое депрессивное расстройство — один из самых распространенных душевных недугов в США. Каждый десятый взрослый человек сталкивался с ним хотя бы раз в жизни .
Люди, страдающие большим депрессивным расстройством — или, как говорят в обиходе, депрессией, — чаще всего пребывают в подавленном состоянии и грустят. Они перестают интересоваться тем, что когда-то любили, например больше не смотрят спортивные соревнования и не встречаются с друзьями. Часто они переедают или едят слишком мало, спят плохо или, наоборот, очень много. Им сложно сконцентрироваться, они вялые и медлительные. Их ничто не интересует. Они могут чувствовать себя виноватыми и никчемными, считают, что жизнь не имеет смысла, а будущее безрадостно. Иногда они думают о том, чтобы причинить себе вред или даже покончить жизнь самоубийством.
У Джанин тяжелый период: восемь месяцев назад разрушился ее брак с человеком, с которым она прожила пятнадцать лет. Она воспитывает троих детей и подрабатывает кассиром в ресторане, который принадлежит ее семье. Если Джанин не нужно идти на работу или заниматься детьми, она не вылезает из постели и поглощает вредную еду. Если кто-то из родственников и друзей звонит ей или заезжает в гости, женщина не подходит к телефону и не открывает дверь.
Когда-то Джанин за компанию с друзьями увлеклась скрапбукингом, но теперь потеряла интерес к этому занятию. Она с трудом заставляет себя проживать каждый день. Женщина все время крайне измотана, но уснуть не может. Она срывает раздражение на детях и не способна сосредоточиться на работе. Джанин считает себя виноватой, потому что материнство больше не приносит ей прежней радости, и думает, что брак разрушился из-за нее. Ей и раньше случалось грустить или чувствовать себя несчастной, но это не затягивалось надолго, и депрессия не была такой сильной.
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