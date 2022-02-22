На грани срыва: вот 5 ментальных заболеваний, к которым может привести постоянное чувство тревоги

Паническое расстройство

Люди с паническими расстройствами испытывают панические атаки — приступы сильного страха, которые сопровождаются одышкой, учащенным сердцебиением, тошнотой, расстройством желудка, удушьем, ощущением кома в горле, головокружением, предобморочным состоянием, усиленным потоотделением, чувством нереальности и отстраненности от собственного тела. Нередко человеку кажется, что он умирает, сходит с ума или теряет контроль над собой. Часто паническая атака начинается внезапно, и хочется немедленно бежать, хотя никакой опасности нет. Пережив приступ однажды, люди боятся повторения панических атак и начинают избегать определенных ситуаций или деятельности.

Матео — успешный юрист. Он гордится тем, что усердно трудится и проводит в офисе больше времени, чем остальные сотрудники. За последние месяцы фирма потеряла несколько крупных клиентов поэтому партнеры давят на Матео и его коллег, заставляя перерабатывать. К тому же Матео совсем недавно стал отцом, и новоиспеченные родители не высыпаются по ночам. Стресса добавляют и постоянные просьбы жены приходить с работы пораньше, чтобы помогать с малышом.

Однажды утром по дороге на работу Матео поднимался на эскалаторе со станции метро на улицу и впервые испытал паническую атаку. Мужчина крепко вцепился в поручень, его начало сильно тошнить, перехватило дыхание. Он испугался, что потеряет сознание и упадет. В панике он пустился бежать по эскалатору. В тот день Матео смог сосредоточиться на работе, но панические атаки стали повторяться — например, когда он поднимался по лестнице, ехал в метро или вел машину по некоторым участкам автострады.

Приступы начинались неожиданно, и Матео боялся, что сильная тошнота возникнет в любое время и в любом месте. Он продолжал пользоваться метро, но садился и выходил только на станциях, где нет эскалаторов. Он начал избегать лестниц, балконов и многоярусных парковок. Мужчина пробовал сдерживать атаки с помощью разных средств — например, дыхательных техник и лекарственных препаратов. И по-прежнему сторонился мест, где запускались пугающие ощущения. С каждым месяцем границы его мира сужались.