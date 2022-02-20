Комздрав: в Петербурге стабилизировалась система здравоохранения после пика волны коронавируса

Глава Комздрава Дмитрий Лисовец заявил о том, что нагрузка на систему здравоохранения Петербурга стабилизировалась, а число пациентов и госпитализаций снижается.
По его словам, уровень госпитализаций за неделю по сравнению с предыдущей снизился на 15%. При этом в городе количество свободных коек для пациентов составляет порядка 20%. Сейчас под медицинским наблюдением находится около 240 тыс. человек, более 232 тыс. из них – в амбулаторном звене.
Также Лисовец отметил, что улучшается ситуация с детской заболеваемостью. «В больницах сейчас находятся с подтвержденной коронавирусной инфекцией 311 детей. Количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих детей. Поэтому возобновление медосмотров детей в поликлиниках — правильное решение», — добавил он.
Напомним, в Петербурге ослабляют коронавирусные ограничения. С 21 февраля в городе снимут запрет на плановую медпомощь, медосмотры и диспансеризацию. Ранее в Смольном заявили о том, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 100% в Петербурге. А председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что в городе пройден пик пятой волны коронавируса.
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