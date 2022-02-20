Комздрав: в Петербурге стабилизировалась система здравоохранения после пика волны коронавируса

По его словам, уровень госпитализаций за неделю по сравнению с предыдущей снизился на 15%. При этом в городе количество свободных коек для пациентов составляет порядка 20%. Сейчас под медицинским наблюдением находится около 240 тыс. человек, более 232 тыс. из них – в амбулаторном звене.

Также Лисовец отметил, что улучшается ситуация с детской заболеваемостью. «В больницах сейчас находятся с подтвержденной коронавирусной инфекцией 311 детей. Количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих детей. Поэтому возобновление медосмотров детей в поликлиниках — правильное решение», — добавил он.