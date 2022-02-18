Цифра дня: в России на 43% вырос спрос на антидепрессанты. И все из-за посковидного синдрома

Помимо повышенного спроса на антидепрессанты, жители стали чаще покупать нейролептики — на 35%. За отчетный период 2022 года этих препаратов продали 698 тысяч упаковок, за то же время предыдущего года — 516 тысяч.

Эксперты считают, что главной причиной стремительного роста потребления подобных препаратов связано с последствиями пандемии. Также отмечается возросшее число обращений к психологам, психиатрам и неврологам.

По словам психотерапевта Юрия Вяльбы, у пациентов все чаще стали появляться осложнения со стороны нервной системы и психики из‑за постковидного синдрома. Люди обращаются с нарушениями сна, тревожностью, депрессивными состояниями.

Неврозы и депрессии стали появляться из-за перехода на удаленную работу. Еще на психическом состоянии людей сказались нестабильная ситуация в стране и боязнь заразиться коронавирусом.

Согласно опросу ВЦИОМ, 19% россиян столкнулись с бессонницей после перенесенного коронавируса, еще 17% мучала депрессия, у 16% была тревожность. При этом 80% обращались за медицинской помощью, а ждали, когда «все пройдет само».

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала официальное описание постковидного синдрома (long covid), от которого страдает до 20% людей.