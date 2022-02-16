Когда, где и как получить QR-код по количеству антител: инструкция

Россияне с антителами к коронавирусу в скором времени смогут получить QR-код, даже если ранее не обращались к врачу и не прививались российской вакциной. Рассказываем, как и когда это можно будет сделать, какой уровень антител достаточен и признают ли такой сертификат при поездке за рубеж.
Кто сможет получить QR-код по антителам?
Любой человек, чей анализ на антитела к коронавирусу покажет положительный результат. Таким образом, на электронный сертификат смогут рассчитывать: те, кто переболел больше года назад, люди, перенесшие COVID-19 без обращения к врачу и привитые иностранными вакцинами. Главное, чтобы у них были антитела, и анализ это выявил.
Когда начнут выдавать QR-коды по антителам?
Приказ Минздрава вступает в силу с понедельника, 21 февраля. Соответственно, оформление QR-кодов по новым правилам начнется после этой даты, однако, когда точно будет выдан первый QR-код по результатам теста на антитела, не уточняется.
Как получить QR-код по антителам?
Согласно распоряжению властей, для получения QR-кода по новым правилам надо подать соответствующее заявление на портале Госуслуг, после чего в течение трех дней загрузить результат теста на антитела (в частных клиниках загрузка теста может быть отдельной услугой).
«Пациент самостоятельно обращается на сайт Госуслуг, сообщает о том, что он хочет получить QR-код благодаря тому, что у него есть выполненное лицензированной лабораторией определение антител, которое тоже должно быть подгружено на портал Госуслуг. Процесс подгрузки в последние дни будет отрабатываться, потому что пациент сам не загружает эти исследования, то есть они должны каким-то образом туда попасть», — объяснил журналистам заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Где можно сдать анализ?
Тест можно сдать в любой лицензированной лаборатории, главное, чтобы специалисты могли загрузить на портал Госуслуг.
Важно, что конкретный показатель антител не важен для получения QR-кода, то есть электронный сертификат смогут получить как люди, чей анализ показал 70 Bau/мл (международные единицы измерения уровня антител), так и те, у кого более 1000 Bau/мл.
Сколько будет действовать QR-код по антителам?
В течение полугода, однако за точку отсчета берется не время оформления сертификата, а дата тестирования. «Эти 6 месяцев будут отсчитываться с момента проведения анализа. Если, например, мы сделали анализ 1 декабря, а сегодня подадимся, то QR-код будет действовать до 1 мая», — объяснил журналистам Зампред Комздрава Андрей Сарана.
Важно: повторно оформить QR-код по количеству антител не получится, в приказе Минздрава отдельно оговаривается, что такая возможность предоставляется только один раз.
Признают ли его при путешествиях за границу?
Как пишет «Интерфакс», сертификат, выданный по уровню антител, фактически приравнивается к QR-коду переболевшего, поэтому в России и других странах он дает те же возможности. В некоторые страны россияне с таким документом могут въехать без дополнительных исследований или подтверждений, в другие — по предоставлению результата ПЦР-теста.
Стоит ли получить QR-код? Говорят, что их скоро отменят?
Действительно, в последние дни СМИ сообщали о том, что власти Петербурга уже в конце февраля могут отменить требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест. Однако официальных заявлений по этому поводу нет. Более того, ранее журналисты сообщали, что QR-коды могут сохраниться минимум до конца марта.
Кроме того, в федеральных учреждениях (к примеру, крупных театрах и музеях) QR-коды могут продолжить спрашивать даже после того, как на городском уровне это требование будет отменено. Наконец, регионы вводят и отменяют ограничения по разному графику, поэтому даже после отмены обязательного предъявления сертификатов в Петербурге в других городах страны эта норма может продолжать действовать.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.