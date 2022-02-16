Когда, где и как получить QR-код по количеству антител: инструкция

Как получить QR-код по антителам?

Согласно распоряжению властей, для получения QR-кода по новым правилам надо подать соответствующее заявление на портале Госуслуг, после чего в течение трех дней загрузить результат теста на антитела (в частных клиниках загрузка теста может быть отдельной услугой).

«Пациент самостоятельно обращается на сайт Госуслуг, сообщает о том, что он хочет получить QR-код благодаря тому, что у него есть выполненное лицензированной лабораторией определение антител, которое тоже должно быть подгружено на портал Госуслуг. Процесс подгрузки в последние дни будет отрабатываться, потому что пациент сам не загружает эти исследования, то есть они должны каким-то образом туда попасть», — объяснил журналистам заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.