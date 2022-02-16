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В США женщину впервые вылечили от ВИЧ с помощью переливания «мутантной» крови

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В США впервые вылечили женщину от ВИЧ после переливания пуповинной крови и трансплантации стволовых клеток. Доклад об этом ученые представили на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере.

Shutterstock.com

Как пишет Reuters, пациентка не только была ВИЧ-инфицированной, но и болела лейкемией. В 2017 году женщине провели трансплантацию стволовых клеток, взятых из пуповинной крови от младенца с генетической мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки.

С момента получения пуповинной крови для лечения острого миелоидного лейкоза — рака, который начинается в кроветворных клетках в костном мозге — женщина находилась в состоянии ремиссии. Спустя три года после этого она перестала принимать антиретровирусную терапию, а затем вирус в организме перестал обнаруживаться.

Ученые предполагают, что переливание пуповинной крови может стать новым подходом к лечению ВИЧ и более доступным для большого числа людей. Ранее в США дважды уже удавалось вылечить ВИЧ-положительных пациентов с помощью пересадки костного мозга от доноров, однако в тех случаях у них выявлялись побочные эффекты — донорские клетки атаковали реципиента после трансплантации.

Первым в мире полностью излечившимся от ВИЧ человеком считался американец Тимоти Рэй Браун. Вирус был обнаружен у него в 1997 году, в 2006-м у него также диагностировали лейкемию. Год спустя, в 2007-ом, он прошел процедуру трансплантации костного мозга для лечения рака крови. Через три года после трансплантации и, несмотря на прекращение антиретровирусной терапии, исследователи не смогли обнаружить ВИЧ в крови Брауна или в различных биопсиях. Мужчина скончался в 2020 году

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