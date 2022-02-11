В Петербурге проведут клинические испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19

Как следует из данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний, разрешение выдано Минздравом на проведение простого слепого плацебо-контролируемого исследования безопасности, реактогенности и специфической активности «рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 ("КоронаДерм-PS")» на добровольцах в возрасте от 18 лет. Сам тест представляет собой раствор для внутрикожного введения.

В исследованиях примут участие 460 добровольцев, срок проведения — до 30 апреля 2022 года. Они пройдут на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора в Петербурге.

«У нас в институте разработан кожный тест для оценки специфического Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. […] Мы для самих себя доказали, что тест работает, как в случае оценки постинфекционного иммунитета, так и в случае поствакцинального. Сейчас очень надеемся, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение на проведение официальных клинических испытаний», — отметил ранее директор института-разработчика теста Арег Тотолян.

Напомним, уже в феврале в России разрешат получать QR-коды по результатам теста на антитела к коронавирусу. Также граждане смогут стать обладателями сертификата переболевшего COVID-19 уже после получения положительного экспресс-теста. Однако его должен провести медицинский работник.