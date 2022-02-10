В России COVID-сертификат будут выдавать по результатам экспресс-теста. Но есть условие

Ранее в федеральном оперативном штабе сообщили, что для постановки диагноза «коронавирус» достаточно сдать положительный экспресс-тест, подтверждать его дополнительно ПЦР-тестом больше не нужно.

«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — заявил помощник главы Минздрава.

Кузнецов также отметил, если экспресс-тест сделали дома, и он показал положительный результат, то человеку нужно обратиться на горячую линию по номеру 122 или в кол-центр поликлиники. После этого к пациенту направят медработника, который подтвердит диагноз и проведет экспресс- или ПЦР-тест.

«Для постановки диагноза "новая коронавирусная инфекция" могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», — рассказал Кузнецов.

Напомним, в России с 21 февраля разрешат получать QR-коды по результатам теста на антитела к коронавирусу. Об этом стало известно из приказа Минздрава.