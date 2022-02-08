В России начнут выдавать QR-коды по результатам теста на антитела в конце февраля

Также в сертификаты, которые получают россияне после перенесенного заболевания или вакцинации от коронавируса, будут вносить данные об антителах (IgG) в случае наличия такого анализа.

В документе будут указывать дату проведения и метод исследования, а также название медицинской организации, которая проводила анализ. Помимо этого, сертификат будет выходить на двух языках — русском и английском. Его выдадут в течение трех дней с момента появления результатов анализа на антитела. Срок действия QR-кода по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения его результатов.

Отмечается, что QR-код разрешат получать один раз по заявлению человека на портале «Госуслуги». Но только при условии, что ранее не было информации, что человек перенес коронавирус или вакцинировался. Второй раз получить справку на основании анализа на антитела не получится, пишет «Российская газета».

Напомним, выдачу QR-кодов планировали начать еще с 1 февраля. Однако в Минцифры заявили, что эта функция была недоступна из-за отсутствия методологии формирования сертификата.