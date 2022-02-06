18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Власти Петербурга хотят ввести дополнительные штрафы за отказ надеть маску в метро

Поделиться:

В Петербурге планируют ввести дополнительные штрафы для пассажиров, которые отказываются надевать маски в метро. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на поправки в закон об административных правонарушениях.

Shutterstock

«Препятствование выполнению служебных обязанностей работниками перевозчика, невыполнение их законных требований влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей», — говорится в документе.

Так, штрафные санкции предназначены для пассажиров, которые отказываются надевать средства индивидуальной защиты на входе. Сейчас размер штрафа за отсутствие маски в метро составляет 4 тыс. рублей, за повторное нарушение — 5 тыс.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: