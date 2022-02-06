Власти Петербурга хотят ввести дополнительные штрафы за отказ надеть маску в метро

В Петербурге планируют ввести дополнительные штрафы для пассажиров, которые отказываются надевать маски в метро. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на поправки в закон об административных правонарушениях.
«Препятствование выполнению служебных обязанностей работниками перевозчика, невыполнение их законных требований влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей», — говорится в документе.
Так, штрафные санкции предназначены для пассажиров, которые отказываются надевать средства индивидуальной защиты на входе. Сейчас размер штрафа за отсутствие маски в метро составляет 4 тыс. рублей, за повторное нарушение — 5 тыс.
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