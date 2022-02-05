Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19

Роспотребнадзор отменил карантин для людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.
Кроме того, изменились правила выписки зараженных коронавирусом. Так, если лечение пациента длилось более семи дней, его могут выписать без отрицательного теста на COVID-19. Если же на лечение ушло меньше недели, отрицательный тест все же потребуется. При этом отрицательный тест признают действительным только через три дня после получения положительного теста.
Без отрицательного теста нельзя выписывать только проживающих в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах. Действительными тестами считаются все, зарегистрированные в РФ и определяющие антиген или генетический материал возбудителя.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение. В Ленинградской области школьников младших классов отправят на внеплановые каникулы.
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