Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19

Кроме того, изменились правила выписки зараженных коронавирусом. Так, если лечение пациента длилось более семи дней, его могут выписать без отрицательного теста на COVID-19. Если же на лечение ушло меньше недели, отрицательный тест все же потребуется. При этом отрицательный тест признают действительным только через три дня после получения положительного теста.

Без отрицательного теста нельзя выписывать только проживающих в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах. Действительными тестами считаются все, зарегистрированные в РФ и определяющие антиген или генетический материал возбудителя.