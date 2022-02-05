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Здоровье

Поликлиника предложила петербуржцам с симптомами COVID-19 добираться до врачей на общественном транспорте

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В Петербурге на здании поликлиники № 4 заметили объявление, в котором горожанам с симптомами COVID-19 рекомендуют приехать к врачу в отделение на общественном транспорте. Фотографию документа выложили в сообществе «От Стрелки до Гавани» в Facebook.

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Также в объявлении указали, как удобнее всего добраться до поликлинического отделения: на троллейбусах № 10 и 11 и автобусе № 7». В пресс-службе комздрава изданию Znak.com сообщили о том, что сотрудники поликлиники ошиблись и уже все исправили.

Напомним, при этом ранее комздрав рекомендовал петербуржцам не использовать общественный транспорт из-за «омикрона». «Не нужно ждать каких-то ограничений массовых мероприятий. Нужно стараться всеми доступными вам способами избегать этих массовых мероприятий. Не пользоваться, по возможности, если нет такой нужды, общественным транспортом, потому что те темпы распространения инфекции, которые мы видим, говорят о том, что ситуация крайне напряженная и число заболевших людей пока будет увеличиваться», — сказал Лисовец.

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