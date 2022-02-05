Поликлиника предложила петербуржцам с симптомами COVID-19 добираться до врачей на общественном транспорте

Напомним, при этом ранее комздрав рекомендовал петербуржцам не использовать общественный транспорт из-за «омикрона». «Не нужно ждать каких-то ограничений массовых мероприятий. Нужно стараться всеми доступными вам способами избегать этих массовых мероприятий. Не пользоваться, по возможности, если нет такой нужды, общественным транспортом, потому что те темпы распространения инфекции, которые мы видим, говорят о том, что ситуация крайне напряженная и число заболевших людей пока будет увеличиваться», — сказал Лисовец.