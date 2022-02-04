В России снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Снижение связывают с утратой иммунитета у первично привитых граждан, а также у тех, кто переболел коронавирусом более шести месяцев назад.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, самый высокий показатель по уровню коллективного иммунитета остается в шести регионах. Больше 80% у Севастополя, Карелии, Мурманской области, Тувы и Чукотки. Петербург по этому показателю имеет 86,9%.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса подтвержден у уже более 6,5 тысяч петербуржцев. За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, вариант был обнаружен у 262 человек.

А еще все этапы исследования российской вакцины от коронавируса «Спутника V» завершились. Препарат получил постоянную регистрацию на территории России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.