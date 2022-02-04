В России снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

В России за неделю снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Теперь он составляет 64,1% вместо с 64,4%. Об этом сообщает оперативный штаб.
Снижение связывают с утратой иммунитета у первично привитых граждан, а также у тех, кто переболел коронавирусом более шести месяцев назад.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, самый высокий показатель по уровню коллективного иммунитета остается в шести регионах. Больше 80% у Севастополя, Карелии, Мурманской области, Тувы и Чукотки. Петербург по этому показателю имеет 86,9%.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса подтвержден у уже более 6,5 тысяч петербуржцев. За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, вариант был обнаружен у 262 человек.
А еще все этапы исследования российской вакцины от коронавируса «Спутника V» завершились. Препарат получил постоянную регистрацию на территории России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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