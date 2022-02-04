В России могут отменить карантин для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19

«Это — особенность эпидемического процесса именно для «омикрона». […] Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл... Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О том, что власти обсуждают возможность отмены карантина для контактировавших с больными COVID-19, ранее также говорил президент России Владимир Путин. «Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается», — отмечал он.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение. В Ленинградской области школьников младших классов отправят на внеплановые каникулы.