Исследование: колготки на голове помогают защититься от коронавируса

Команда из шести британских ученых в результате исследования выяснила, как можно повысить уровень защиты от коронавируса. Для этого они провели тесты шести различных способов, которые помогают убрать зазоры. Специалисты приклеивали маску к щекам, заполняли зазоры марлей, фиксировали маску на лице по методу «Мумия», делали завязки на петлях, создавали бандаж из резинок и оборачивали маску куском колготок.

Последний метод оказался самым эффективным, материал плотно удерживал маску и не оставлял зазоров, через которые вирус мог бы проникнуть в дыхательные пути. Однако большинство добровольцев жаловались, что этот метод доставлял много неудобств.