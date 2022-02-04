Исследование: колготки на голове помогают защититься от коронавируса

Во время носки хирургические маски и респираторы типа KN95 не плотно прилегают к щекам, и между лицом остаются зазоры. Через них частицы коронавируса могут проникать в организм человека, сообщает Vice. Ученые провели эксперимент и выяснили, как эффективнее защититься от вирусов.
Команда из шести британских ученых в результате исследования выяснила, как можно повысить уровень защиты от коронавируса. Для этого они провели тесты шести различных способов, которые помогают убрать зазоры. Специалисты приклеивали маску к щекам, заполняли зазоры марлей, фиксировали маску на лице по методу «Мумия», делали завязки на петлях, создавали бандаж из резинок и оборачивали маску куском колготок.
Последний метод оказался самым эффективным, материал плотно удерживал маску и не оставлял зазоров, через которые вирус мог бы проникнуть в дыхательные пути. Однако большинство добровольцев жаловались, что этот метод доставлял много неудобств.
«Колготки вызывали высокий уровень дискомфорта, а также затрудняли возможность говорить и иногда — видеть. Вообще, вопрос комфорта стал проблемой для большинства людей. Например, резинки так давили на лицо и уши, что ухудшалось кровообращение. Тем не менее, обращение к эффективным, но неудобным лайфхакам может иметь смысл в ситуациях с высоким риском, когда комфортом можно пожертвовать», — заявила ведущий автор исследования Евгения О'Келли.
Напомним, отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует стопроцентную защиту от вирусов. К такому выводу в результате совместного исследования пришли Роскачество и Федеральное медико-биологическое агентство России.
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