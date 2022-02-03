Ученые СПбГУ: к концу февраля в России будут выявлять до 200 тысяч новых заражений коронавирусом ежедневно

Согласно расчетам, в это же время будет более 2,8 млн активных случаев заражения COVID-19. Отмечается, что сейчас стало сложнее давать прогнозы по заболеваемости из-за одновременной циркуляции штаммов «дельта» и «омикрон».

Напомним, больницы Петербурга перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом — в том числе детские. В общей сложности в городе развернуто почти 10 тысяч коек. А более 240 тысяч петербуржцев проходят лечение на дому с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтвержденным коронавирусом. При этом доля тяжелых больных в стационарах снизилась до 17%.

Также 2 февраля появилось сообщение, что в России нашли первые случаи заражения подвида штамма «омикрон» — ВА.2. Это более заразная разновидность вируса. А европейские и американские ученые выяснили, что локдауны были неэффективны в борьбе с коронавирусом.