Плохая концентрация внимания приводит к депрессии, тревоге и несбывшимся планам. Вот как это работает

Еще будучи подростком, я выработал привычку делать уроки под струнные квартеты Белы Бартока, хотя и находил их немного неблагозвучными. Удивительно, но отключение восприятия этих дисгармоничных тонов помогало мне сфокусироваться, например, на химической формуле гидроксида аммония.

Спустя годы, когда я писал статьи для «Нью-Йорк таймс», а время сдачи уже поджимало, я вспомнил свои упражнения в абстрагировании от Бартока. В «Таймс» я корпел над статьями в самом центре научного отдела, который в те времена представлял собой помещеньице размером с классную комнату, заставленное письменными столами для дюжины научных журналистов и полудюжины редакторов.

Там всегда царил какофоничный шум а-ля Барток. Три-четыре человека могли болтать прямо у меня над ухом, из какого-нибудь угла доносились обрывки телефонного разговора или даже нескольких, если репортеры кого-то интервьюировали, редакторы громко, через всю комнату спрашивали, когда будет готова статья. Если здесь и воцарялась тишина, то крайне редко. И все же братия научных журналистов, включая вашего покорного слугу, день за днем бесперебойно сдавала статьи на редактуру.