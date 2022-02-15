10 самых популярных косметологических процедур для мужчин: от чистки лица до скинбустеров

Чистка лица

Для того, чтобы справляться с комедонами («черные точки», закупоривающие поры), как правило, достаточно 2–3 косметологических чисток в год. Нужный способ подбирается исходя из состояния кожи и вашего порога чувствительности. Кому-то подойдет ультразвук, кому-то — комбинация ультразвука и механической чистки (она может проводиться руками и специальными инструментами. — Прим. ред.). После процедуры на лицо наносят противовоспалительную, увлажняющую, суживающую поры космецевтику.

Ольга Шумская (ГАЛАКТИКА). При проведении чистки лица врач должен стремиться к максимальной атравматичности. Если косметолог работает правильно и деликатно, через 1–1,5 часа пациент-мужчина выходит из кабинета с очищенными порами, но минимальными или незаметными следами процедуры на лице.