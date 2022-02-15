10 самых популярных косметологических процедур для мужчин: от чистки лица до скинбустеров

Мужская косметология вырывается в топ! Вот 10 процедур, особо популярных среди петербуржцев: для лечения рубцов пост-акне, стимуляции роста волос, увлажнения кожи и безоперационного омоложения.
Чистка лица
Для того, чтобы справляться с комедонами («черные точки», закупоривающие поры), как правило, достаточно 2–3 косметологических чисток в год. Нужный способ подбирается исходя из состояния кожи и вашего порога чувствительности. Кому-то подойдет ультразвук, кому-то — комбинация ультразвука и механической чистки (она может проводиться руками и специальными инструментами. — Прим. ред.). После процедуры на лицо наносят противовоспалительную, увлажняющую, суживающую поры космецевтику.
Ольга Шумская (ГАЛАКТИКА). При проведении чистки лица врач должен стремиться к максимальной атравматичности. Если косметолог работает правильно и деликатно, через 1–1,5 часа пациент-мужчина выходит из кабинета с очищенными порами, но минимальными или незаметными следами процедуры на лице.
Ботулинотерапия
Очищенный белок ботулотоксин в косметологии используют для того, чтобы убрать гипертонус мышц лица, морщины лба и межбровья, «гусиные лапки». Он блокирует нервные сигналы, которые заставляют мышцу сокращаться, на срок от 6 до 12 месяцев, в результате чего мимическая морщина разглаживается. По словам врачей, правильно проведенная косметологическая процедура также обладает неврологическим эффектом: помогает снять напряжение в области головы и висков.
Денис Барбинов (СМ-Клиника). Коррекция морщин — это математика. Математика состоит из алгебры и геометрии: во-первых, врач должен рассчитать, сколько единиц ботулотоксина ввести, во-вторых, знать, по каким точкам и линиям работать, чтобы добиться эффекта и симметрии.
Екатерина Шостак (DEGA). Компания Allergan (производитель препарата «Ботокс». — Прим. ред.) изучала, как воспринимаются лица мужчин, которым была проведена ботулинотерапия. Просматривая фотографии пациентов, участники исследования отмечали, что эти люди, скорее всего, уверены в себе, довольны жизнью и занимают руководящие позиции.
Скинбустеры
Если кожа сухая, обезвоженная, для ее интенсивного увлажнения снаружи и изнутри подходят инъекционные препараты-скинбустеры (skinbooster — «укрепляющий кожу». — Прим. ред.). В их составе гиалуроновая кислота — маст-хэв для тех, кто так и не купил увлажнитель воздуха и тяжело переживает отопительный сезон в Петербурге. Врачи-косметологи отмечают, что эти препараты также обладают лифтинговым эффектом, уплотняют кожу и выравнивают заломы.
Ольга Шумская (ГАЛАКТИКА). Мужская кожа, не избалованная правильным домашним уходом, бывает обезвоженной очень часто. Для решения проблемы я использую скинбустеры Restylane: они могут вводиться с помощью канюли всего в пару точек на лице и не оставляют папул. Это препараты длительного действия: курс из двух процедур поддерживает гидробаланс кожи в течение 9–12 месяцев, придает ей свежий и ухоженный вид.
Лечение у трихолога
У алопеции (патологическое выпадение волос. — Прим. ред.) могут быть десятки причин. Вместо того чтобы гуглить, лучше обратиться к врачу-трихологу. Он оценивает кожу головы и волосы под микроскопом, изучает анализ крови, иногда проводится цифровая трихоскопия и выявляются дефициты по микроэлементам. В большинстве случаев у мужчин наблюдается андрогенная алопеция, то есть потеря волос на фоне активности гормонов-андрогенов. Для лечения (при наличии медицинских показаний!) трихолог назначает препараты-стимуляторы, иногда комбинируя их с витаминами А и D, цинком, селеном.
Денис Барбинов (СМ-Клиника). Андрогенная алопеция — не безнадежный случай. Через два-четыре месяца после установки диагноза и начала лечения мы наблюдаем замедление выпадения волос, оно останавливается на уровне до 70 в сутки. Кроме того, через трихоскоп видны новые растущие волосы.
Радиочастотный лифтинг
Эффект RF-лифтинга заключается в глубоком прогреве кожи и подкожно-жировой клетчатки: под воздействием высоких температур разрушаются жировые клетки, вырабатываются коллаген и эластин, отвечающие за упругость и тонус. Процедура проводится для укрепления овала лица, помогает сократить жировые ловушки (например, второй подборок), назначается во время похудения, чтобы ускорить сокращение кожи вслед за потерей веса.
Маргарита Григорьева (МЕДИ). Существенный плюс RF-лифтинга — приятные ощущения во время процедуры и отсутствие реабилитации. Для мужчин это важно: по моим врачебным наблюдениям, большинство из них не готовы терпеть инъекции и другие болезненные процедуры ради красоты.
Фототерапия
Краснота по Pantone на щеках, сосудистая сеточка крыльях носа появляются из-за стойкого расширения капилляров. Генетика, хроническое переохлаждение сосудов на лице, вредные привычки — все это может усилить проявления купероза. По словам врачей-косметологов, избавиться от неровного цвета лица помогут несколько сеансов на системе IPL. Широкополосный импульсный свет «склеивает» сосуды и стирает пигментные пятна.
Екатерина Шостак (DEGA). Для лечения сосудистой сеточки я использую платформу M22: в ней есть IPL-система, а также насадка ResuFX – она «вышлифовывает» морщины и рубцы постакне, сужает поры, стимулирует выработку коллагена и эластина. Благодаря этой комбинации мы добиваемся комплексного эффекта омоложения. Процедура проходит без реабилитации, возможно легкое покраснение лица в течение 1–3 дней.
Коллагеностимуляторы
Бороться с дряблостью, возрастным снижением тонуса кожи помогают препараты-коллагеностимуляторы. В их составе могут присутствовать гидроксиапатит кальция (CaHA) или полимолочная кислота: оба вещества при попадании в дерму (средний слой кожи. — Прим. ред.) стимулируют работу клеток-фибробластов, синтезирующих коллаген. Для достижения (и поддержания!) эффекта достаточно одной процедуры в 9–12 месяцев, препарат вводится через четыре точки на лице и не оставляет папул.
Марина Голубева (GMTClinic). Четких возрастных границ для коллагеностимуляции нет: как правило, клеточное старение кожи начинается с 25 лет и проявляет себя визуально к 30 годам. Многое зависит от генетики, образа жизни. Эта группа препаратов хороша тем, что можно прийти на процедуру раз в год и быть спокойным, что позаботился о качестве кожи.
Лазерные шлифовки
Лечение рубцов постакне и угревой болезни, выравнивание рельефа кожи и омоложение — лазер в косметологии способен решать много задач. Конкретная процедура и аппарат выбирается врачом-косметологом после визуального осмотра и диагностики. Во время прохождения лазерных процедур на лице замедляется рост волос — плюс для тех, кому надоело ежедневное бритье.
Маргарита Григорьева (МЕДИ). Чаще всего я работаю с мужчинами на системе Fotona Dynamis: процедура практически безболезненна и позволяет получить выраженный эффект подтяжки лица за короткий промежуток времени и с минимальным периодом восстановления. Можно лечить акне, проводить глубокий пилинг или 4D-омоложение.
Контурная пластика
Чтобы скорректировать подбородок, скулы, углы нижней челюсти и овал лица в целом, косметологи используют филлеры. Гель на основе гиалуроновой кислоты вводится в зону, где нужно добавить объем, в течение 6–18 месяцев она биодеградируется, то есть рассасывается. Длительность эффекта зависит от плотности филлера и того, в какую зону он вводится.
Людмила Федорова (Grandmed). Контурная пластика филлерами набирает популярность среди российских мужчин, на эту тему все чаще проводят семинары для врачей-косметологов. Мы изучаем, как работать с разными запросами пациентов и разными типами лиц. Например, часто нас просят сделать подбородок более очерченным и брутальным — как у Брэда Питта или Тома Круза. Кстати, актеры тоже корректировали подбородок, судя по их фото из юности.
Ультразвуковая подтяжка
Главная безоперационная альтернатива подтяжке у пластического хирурга: волны ультразвука добираются до мышечно-апоневротического слоя SMAS, выполняющего функции каркаса лица, и «прошивают» его. Эффект проявляется через несколько недель и нарастает в течение двух-трех месяцев.
Для процедуры в клиниках Петербурга чаще всего используют аппараты Ulthera и Ultraformer. Первый является родоначальником ультразвукового SMAS-лифтинга, одобрен FDA и оснащен визуализацией: врач видит свою работу в тканях на экране. Ultraformer появился на рынке позже, работает без визуализации, но подходит для более «тяжелых» лиц с большим количеством подкожно жировой клетчатки.
Людмила Федорова (Grandmed). Процедура помогает как при уже появившихся возрастных изменениях — брылях, носогубных складках, опущении бровей и средней трети лица, так и в качестве средства профилактики старения. SMAS-слой для лица — словно фундамент для дома, который можно и нужно укреплять.
Марина Голубева (GMTClinic). Популярное пожелание пациентов-мужчин — выглядеть хорошо, но так, чтобы «никто не догадался». Ulthera и Ultraformer подходят для этого идеально: результат естественный, как будто бы вмешательства не было, но сравнивая фотографии «до» и «после», мы видим разницу в пределах минус пяти лет — по улучшению овала лица и качества кожи.
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