В Петербурге за неделю госпитализация детей с коронавирусом выросла в два раза

«В Петербурге резко увеличилась госпитализация детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что скоро Детскую больницу имени Филатова целиком переведут под прием детей с коронавирусом и подозрением на него. Сейчас там могут разместить 362 пациента. Также рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.

Напомним, правительство Петербурга готовит изменения в «антиковидное» 121-е постановление. Губернатор Александр Беглов заявил, что в нем ужесточат некоторые ограничения, а город переведут в «мобилизационный режим». А в Ленобласти его уже ужесточили. На мероприятия будут пускать меньше зрителей, а работников должны перевести на удаленку.