Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса у детей

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-ковид-вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей», — говорится в реестре.

Сами исследования начнутся уже 24 января. В них примут участие 2,2 тыс. пациентов. Исследования проведут на базе двух московских больниц и Государственного медицинского университета имени Сеченова.

Напомним, на фармбазы Петербурга и Ленинградской области поступили первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Общее количество доз — 3 600.