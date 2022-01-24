18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса у детей

Поделиться:

Минздрав РФ одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса у детей. Препарат создали в центре имени Гамалеи. Об этом сказано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Shutterstock.com

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-ковид-вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей», — говорится в реестре.

Сами исследования начнутся уже 24 января. В них примут участие 2,2 тыс. пациентов. Исследования проведут на базе двух московских больниц и Государственного медицинского университета имени Сеченова.

Напомним, на фармбазы Петербурга и Ленинградской области поступили первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Общее количество доз — 3 600.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: