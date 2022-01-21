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Учеников в Петербурге планируют прививать от коронавируса прямо в школах

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В Петербурге вакцинация школьников в первое время будет проходить в детских поликлиниках, затем ее планируют организовывать и в медицинских кабинетах самих учебных заведений. Об этом рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец, пишет ТАСС. Первая партия «Спутника М» появится уже в ближайшее воскресенье.

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«Мы ждем что буквально в воскресенье придет партия этой вакцины. Она не велика — меньше 3 000 доз — поэтому пока вакцинация будет организована в детских поликлиниках. В последующем, когда величина партий будет возрастать, тогда в наших школах будут оборудованы соответствующие кабинеты и можно будет организовать эту вакцинацию и в школах», – сообщил Лисовец.

Он также отметил, что вакцинировать подростков будут только после получения письменного информированного согласия от родителей. Ели ребенку уже больше 15 лет, то он может самостоятельно принять подобное решение и подписать добровольное согласие.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за штамма «омикрон» временно запретили проводить плановую медицинскую помощь и диспансеризацию. Соответствующее постановление подписали 21 января в Роспотребнадзоре.

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