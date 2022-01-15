В Петербург поступила новая партия дефицитной вакцины «КовиВак»

Так, в город привезли 4950 комплектов доз вакцины — по пять во флаконе. Последний раз на фармбазу «КовиВак» в количестве 2 475 комплектов доз поступал в конце ноября.

В общей сложности город получил свыше 4 млн доз различных вакцин: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт». Сейчас запас вакцины в Петербурге составляет более 870 тысяч комплектов доз. В прес-службе уточнили, что в городе работают 190 пунктов вакцинации. Привито первично 2 млн 969 тысяч 789 человек, из них 2 млн 775 тысяч 811 завершили полный цикл вакцинации.

По словам губернатора Александра Беглова, общая мощность коек для госпитализации пациентов с COVID-19 в медучреждениях составляет более 11 тысяч коек. На сегодняшний день свободно 2573 коек — это 32,2% от их общего количества.