Беглов не исключил прихода в Петербург новой волны коронавируса из-за «омикрон»-штамма

В Петербурге может пройти новая волна коронавируса, спровоцированная новым штаммом «омикрон». Больше всего она может коснуться непривитых петербуржцев. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время обращения на «Радио России».
«Мы с вами видим, что Европа переживает рекордный подъем эпидемии. «Омикрон» или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург. Наши медики продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Мы сохраняем 8 000 коек в стационарах для лечения больных с ковидом и пневмонией», — рассказал Беглов.
Он также попросил граждан сделать прививку, и отметил, что койки в «красных зонах» в Петербурге почти на 99% заняты теми пациентами, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.
Напомним, новый штамм «омикрон» может привести к ужесточению коронавирусных мер в Петербурге. Такое мнение высказали председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и начальник эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.
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