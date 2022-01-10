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Беглов не исключил прихода в Петербург новой волны коронавируса из-за «омикрон»-штамма

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В Петербурге может пройти новая волна коронавируса, спровоцированная новым штаммом «омикрон». Больше всего она может коснуться непривитых петербуржцев. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время обращения на «Радио России».

Shutterstock.com

«Мы с вами видим, что Европа переживает рекордный подъем эпидемии. «Омикрон» или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург. Наши медики продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Мы сохраняем 8 000 коек в стационарах для лечения больных с ковидом и пневмонией», — рассказал Беглов.

Он также попросил граждан сделать прививку, и отметил, что койки в «красных зонах» в Петербурге почти на 99% заняты теми пациентами, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.

Напомним, новый штамм «омикрон» может привести к ужесточению коронавирусных мер в Петербурге. Такое мнение высказали председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и начальник эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

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