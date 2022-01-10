Беглов не исключил прихода в Петербург новой волны коронавируса из-за «омикрон»-штамма

«Мы с вами видим, что Европа переживает рекордный подъем эпидемии. «Омикрон» или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург. Наши медики продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Мы сохраняем 8 000 коек в стационарах для лечения больных с ковидом и пневмонией», — рассказал Беглов.

Он также попросил граждан сделать прививку, и отметил, что койки в «красных зонах» в Петербурге почти на 99% заняты теми пациентами, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.

Напомним, новый штамм «омикрон» может привести к ужесточению коронавирусных мер в Петербурге. Такое мнение высказали председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и начальник эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.