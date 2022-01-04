18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

На юге Франции ученые нашли новый штамм коронавируса

Поделиться:

Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе выявили новый штамм коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте препринтов научных статей по медицине MedRxiv.

Shutterstock

Как предполагают исследователи, еще один вариант вируса под названием B.1.640.2 появился в Камеруне. Впервые его обнаружили в ноябре у человека, который оттуда вернулся. По словам ученых, штамм имеет 46 мутаций. Новым штаммом уже заразились как минимум 12 человек на юго-востоке Франции, утверждается в исследовании.

Напомним, ранее в Карелии обнаружили первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. По словам министра, жалоб у пациентки нет, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В частности, заболевшие испытывают выраженную слабость и усталость. Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. 

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

Как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон»

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: