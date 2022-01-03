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В Карелии зафиксировали первый случай заражения «омикрон»-штаммом

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В Карелии обнаружили первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

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«Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на „Омикрон“ передан в Карелию из Санкт-Петербурга», — отметил он. По словам министра, жалоб у пациентки нет, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, в конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России 103 зараженных новым штаммом «омикрон».

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В частности, заболевшие испытывают выраженную слабость и усталость. Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. 

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

Как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон»

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