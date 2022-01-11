5 популярных бьюти-процедур перед пластической операцией: кому, когда и зачем?

Как помочь коже быстрее восстановиться после операции и добиться большего эффекта: «Собака.ru» рассказывает, какие косметологические процедуры имеют смысл перед подтяжкой лица, маммопластикой и коррекцией носа.
Оздоровить, уплотнить кожу перед операцией
- Что помогает: биоревитализация, мезотерапия, коллагеностимуляторы
- Перед какими операциями: фейслифт, эндоскопические подтяжки
Коктейлями красоты кожу готовят к пластической операции — уплотняя, насыщая витаминами, гиалуроновой кислотой и другими полезными веществами. Когда дерма (средний слой кожи. — Прим. ред.) пребывает в ресурсе, постоперационная реабилитация проходит проще и быстрее. Нужный препарат подбирается с оглядкой на качество кожи и возрастные изменения: кому-то больше подходят биоревитализанты, кому-то — стимуляторы коллагена на основе полимолочной кислоты или гидроксиопатита кальция
Дарья Степанова
врач-дерматокосметолог клиники эстетической медицины DEGA
Как правило, мы начинаем курс инъекций за 1,5–2 месяца до операции, а финальную процедуру можно провести прямо в операционной. Что это дает? Подготовленная кожа лучше восстанавливается после хирургического вмешательства, мы наблюдаем меньше осложнений.
Убрать пигментацию, покраснения и сосуды
- Что помогает: лазер, IPL-системы
- Перед какими операциями: фейс- лифт, ринопластика, маммопластика
Вылечить пигментные пятна или сосудистую сетку, создающую эффект покраснения кожи, имеет смысл до операции. Потому что 3 месяца после нее использовать световую энергию не рекомендуется, объясняет врач-косметолог Дарья Степанова. Лазером или IPL-системой можно проработать разные зоны: убрать сосуды с крыльев носа, купероз со средней трети лица или скорректировать зону декольте, которая часто страдает от фотостарения и пигментации.
Подготовить веки к блефаропластике
- Что помогает: мезотерапия для век, биоревитализация
- Перед какими операциями: верхняя и нижняя блефаропластика, периорбитопластика
У блефаропластики много вариаций: кто-то хочет убрать избытки кожи с верхних век, кто-то — малярные мешки под глазами. Или скорректировать потерянный объем в периорбитальной зоне, создающий эффект впалых глаз. Перед каждой из этих операций вам могут рекомендовать курс инъекционных процедур для улучшения качества, уплотнения и оздоровления кожи век.
Игорь Довгалюк
заведующий отделением пластической хирургии Американской Медицинской Клиники
Блефаропластика — это механическое воздействие на ткани. А вот свойства кожи улучшаются путем введения в нее косметологических препаратов по медицинским показаниям. Мы можем назначать инъекции как до операции — для подготовки и укрепления век, — так и после.
Ускорить восстановление плазмолифтингом
- Что помогает: PRP-терапия или плазмолифтинг
- Перед какими операциями: фейслифт, коррекции тела
Подготовить ткани (и лица, и тела!) к операции помогает плазмолифтинг — инъекции собственной плазмы крови, очищенной через специальную центрифугу и обогащенной тромбоцитами (красные кровяные тельца. — Прим. ред.). Сама плазма насыщена питательными веществами из вашего организма, а тромбоциты содержат собственный фактор роста — белок, способствующий репарации тканей. Технологию используют и для лечения серьезных повреждений кожи, и для сокращения реабилитации после пластической хирургии.
Профилактировать отеки аппаратным массажем
- Что помогает: LPG-массаж
- Перед какими операциями: липосакция, липоскульптура
Отеки, гематомы, нарушение лимфодренажа — самые частые и неприятные проблемы реабилитации. Для их профилактики перед липосакцией или любой другой коррекцией тела вам могут рекомендовать курс LPGмассажа, например, из 10 процедур. Вакуумно-роликовые движения аппарата сокращают слой подкожно-жировой клетчатки, приводят тело в тонус, улучшают микроциркуляцию и обменные процессы в тканях.
Маргарита Галич
врач-косметолог, дерматолог-венеролог «СМ-Клиника» в Петербурге
Чтобы сократить реабилитационный период, сделать его менее болезненным, стоит готовиться к операции заранее. Кто-то начинает курс LPG-массажа за полгода до липосакции, кто-то — за пару месяцев.
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