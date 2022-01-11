5 популярных бьюти-процедур перед пластической операцией: кому, когда и зачем?

Убрать пигментацию, покраснения и сосуды

Что помогает : лазер, IPL-системы

: лазер, IPL-системы Перед какими операциями : фейс- лифт, ринопластика, маммопластика

Вылечить пигментные пятна или сосудистую сетку, создающую эффект покраснения кожи, имеет смысл до операции. Потому что 3 месяца после нее использовать световую энергию не рекомендуется, объясняет врач-косметолог Дарья Степанова. Лазером или IPL-системой можно проработать разные зоны: убрать сосуды с крыльев носа, купероз со средней трети лица или скорректировать зону декольте, которая часто страдает от фотостарения и пигментации.