Почему скука так бесит, и что делать, чтобы эта эмоция работала на тебя? Объясняет Наталья Бехтерева из Института мозга человека РАН

Хроническая скука опасна и разрушительна: человек готов злоупотреблять алкоголем, часами в Tik-Tok и даже получить разряд тока (!), лишь бы не скучать. Однако в скуке заложен эволюционный смысл и потенциальная польза. Врач-психотерапевт и колумнист «Собака.ru» Наталья Бехтерева рассказывает о том, как на нее можно реагировать.
Что такое скука? Как обычно, в психологии несколько определений
Американская психологическая ассоциация (APA) определяет скуку как «состояние усталости или тоски в результате отсутствия взаимодействия со стимулами в окружающей среде». Противоположная интересу и удивлению, скука воспринимается как нежелательное условие повседневной жизни, ее часто связывают с депрессией.
Скуку можно описать в терминах внимания – это такое состояние, при которой мы не можем сфокусироваться на внешней или внутренней информации, необходимой для вовлечения в активность. Зато мы фокусируемся на самом факте скуки: нас расстраивает, что мы не можем заняться ничем интересным или делать то, что приносит реальное удовлетворение.
Самое простое и емкое определение скуке, на мой взгляд, дали ее исследователи Джеймс Данкерт и Джон Д. Иствуд. Психологи пишут, что «скука – это неудобное чувство желания что-то сделать, но нежелания что-либо делать».
Важно отметить, что скука — такая же эмоция, как, например, злость или радость, а любая эмоция сигнализирует нам о чем-то — так же, как боль. Никому не нравится испытывать боль, но именно благодаря ей мы понимаем, что тело не в порядке. Скука работает также же — указывает на то, что мы не довольны своей вовлечённостью в мир, а, значит, дает возможность лучше понять себя и изменить ситуацию. Но если боль или скука хронические, это приносит много страданий и дискомфорта.
«Скучно, тому, кто сам скучный»: миф или правда?
Существует ошибочное (и достаточно опасное) мнение, что только скучным людям становится скучно. Или, если тебе скучно, значит, ты не занимаешься собой и не развиваешься. Идея, сидящая в головах у многих, способствует невозможности вырваться из замкнутого круга скуки.
Некоторые исследования выявили два типа личности, которые в большей степени подвержены страданиям из-за скуки. С одной стороны, это импульсивные люди, которые постоянно находятся в поиске новых впечатлений. Спокойный мир, в котором ничего не происходит, не является достаточно впечатляющим, чтобы удерживать их внимание. С другой стороны, существует противоположный тип личности, который смотрит на мир как на страшное и враждебное место, где лучше «закрыться в домике». Страх неудачи, страданий и боли заставляет их отгораживаться от внешнего мира. Несмотря на видимый комфорт, этот тип страдает от хронической неудовлетворенности жизнью без новых впечатлений и, соответственно, от хронической скуки.
Скука — удивительная эмоция. Она воспринимается нами негативно, но может мотивировать и заставить двигаться вперед.
По другой версии, скучать можно по двум причинам: когда делаешь что-то очень сложное или, наоборот, простое. Когда перед тобой трудная задача и непонятно, с какой стороны к ней подступиться, в процесс вовлечься сложно. Кажется, что дело, которым мы занимаемся, попросту неинтересное. Имея больше когнитивных ресурсов и навыков, можно сломать этот барьер, увидеть больше возможных решений, найти смысл в происходящем.
Американский психолог Пол Сильвия говорит о том, что чтобы почувствовать интерес к чему-то, у вас должен быть интервал – между тем, что вы еще не понимаете, но чувствуете, что способны понять.
Скука возникает и тогда, когда задача кажется нам чересчур легкой. Допустим, что вы владеете 10 навыками, но используете только два из них, изо дня в день совершая знакомую и монотонную работу. Возникает огромный пробел между тем, что вы можете, и тем, что вы могли бы делать. По этой причине, люди, у которых есть бОльшая потребность в умственной работе или более высокий когнитивный уровень, в большей степени подвержены и скуке.
По другим данным, люди, страдающие от скуки, сильнее сфокусированы на внешних обстоятельствах, у них наблюдаются проблемы в определении своих эмоций. Проблема в том, что желание искать привычные стимулы и отвлечения, когда «тебе скучно», загоняют в жернова скуки еще больше: мы усиливаем ее, сосредотачиваясь на внешнем и отделяясь от внутреннего компаса.
Когда скука приводит к саморазрушению
Иногда состояние скуки приводит к тому что люди начинают себе вредить – злоупотреблять алкоголем, сигаретами, запрещенными препаратами, едой. Существует исследование, которое показало, что 30% людей, страдающих хронической скукой, имеют более высокую вероятность умереть в течении трех лет. В некоторых исследованиях было показано, что люди готовы причинить себе вред, лишь бы разнообразить монотонные отношения с миром. Тот факт, что реакция на скуку бывает настолько разрушительной, говорит о том, насколько глубоко мы ощущаем этот дискомфорт. Возможно, именно в нем лежат причины нездорового поведения.
В известном эксперименте испытуемых просили сидеть и находиться в своих мыслях, фантазировать, думать о приятном. Однако при желании каждый участник эксперимента мог получить небольшой разряд электричества, нажав на кнопку. Это сделали, причем не один раз, 67 % мужчин и 25 % женщин. Зачем? Потому что им было невыносимо скучно находиться наедине со своими мыслями, и они посчитали лучшим решением принести себе хоть и неприятные, но хоть какие-то ощущения.
О том, почему скука на самом деле полезна
Страх помогает избежать опасности, грусть – возможных ошибок в будущем, которые к ней уже приводили. Скука тоже может быть полезной, ведь за ней прячется одно из самых великих (и движущих этот мир!) чувств – любопытство. Именно скука заставляет нас отказаться от одинаковых действий, исследовать новые пространства, общаться и ставить новые цели.
Одно исследование показало, что люди, занимающиеся монотонным трудом – например, бесконечным переписыванием телефонных номеров – намного лучше выполняют тесты на креативность. Одно из объяснений в том, что скука способствует блужданию ума, к более ассоциативному и креативному пути мышления.
Если мы не получаем стимулы снаружи, мы ищем их изнутри – исследуем различные уголки нашего сознания, развиваем воображение. Вспомните русских классиков: сколько влюбленностей происходило от скуки!
Однако липкость и вязкость этого чувства заставляет нас (как можно скорее) от него избавиться. Мы его не принимаем, а боимся, потому что, во-первых, оно действительно приносит дискомфорт, а во-вторых, нас учили тому, что скучать – это социально неприемлемо, «непозитивно» и практически стыдно. Поэтому инстинктивно, на автопилоте, мы используем самые быстрые и не всегда здоровые механизмы борьбы. Например, контрпродуктивным может быть поиск сиюминутных удовольствий в ответ на скуку. Мы пытаемся восстановить вкус к жизни как можно быстрее, но не даем зародиться истинному любопытству. В итоге изо дня в день нам становится все скучнее.
Понять смысл скуки — неотъемлемый шаг для того, чтобы научиться тратить собственное время с пользой.
Итак, скука несет в себе важную психологическую функцию – заставляет людей подумать о том, чем они занимаются, и переориентироваться в пользу того действия, которое несет хоть какой-то смысл. Все скучают время от времени, и важно понимать, что все не так плохо. Скука – это возможность, а не состояние, от которого нужно максимально быстро избавиться. Да, мне скучно, а как я могу это время занять? Иногда самое продуктивное, что можно сделать – это ничего не делать и хорошенько отдохнуть! И хотя многие из нас испытывают чувство вины, позволяя себе такую «роскошь», останавливаться и брать паузу очень важно. Тем более, что в это время, кроме восстановления, мы даём мозгу возможность переработать огромное количество информации, упорядочить воспоминания, подсознательно расставить приоритеты в целях и задачах. Вы якобы ничего не делаете, но мозг работает, а сознание ему не мешает.
Итак, как правильно реагировать на скуку и использовать ее?
В отличие от многих современных родителей, я даю свои детям возможность «поскучать». Вспомните себя в этом возрасте: какие игры мы только не придумывали, когда были предоставлены сами себе и нас никто не развлекал. Находить способ развлечь себя, что-то придумать или сотворить (пусть даже не самое лучшего качества) – крайне важный навык.
Психоаналитик Адам Филлипс определяет скуку как важную часть детского развития, когда личность формирует собственное чувство смысла или видение самого себя через чувство скуки. Это заставляет и учит думать: состояние скуки и нахождение выхода из нее является достижением в развитии ребенка.
Часто мы сами учим ребенка негативному отношению к скуке и быстрому избавлению от нее «во что бы то ни стало», лишая скуку смысла. Когда мы видим, что ребенку скучно, мы недовольны, мы говорим, что «только глупым людям скучно», выражаем неодобрение и стараемся максимально отвлечь его. Тем самым создавая ощущение, что жизнь априори должна быть бесконечно интересной, создавая ощущение выученной беспомощности, не давая возможности найти то, что будет интересно самому ребенку.
Существует много мнений на тему, что в проблеме замкнутого круга скуки виноваты новые технологии. Но стоит ли перекладывать ответственность на них? Да, технологии отвлекают наше внимание, а избегать скуки через бесконечный скроллинг соцсетей и просмотр Netflix куда легче. Но давайте не забывать, что именно мы выбираем способы для борьбы со скукой. Даже социально приемлемые и полезные занятия – например, те же обучающие курсы – могут быть деструктивным инструментом. Когда мы занимаемся ими только ради того, чтобы убить время, в итоге остаемся лишь с глубоким чувством неудовлетворения.
Используя самые простые инструменты для отвлечения внимания от скуки, со временем мы лишь усугубляем проблему, которую, кажется, решали. Пролистывая TikTok или играя в Homescapes, вы убегаете от скуки, но в конечном итоге вы все равно не удовлетворены – потому что не проделали более тяжелой работы по выяснению «что я действительно хочу делать». Это именно та задача, которую ставит скука – помочь выяснить, что будет значимым и полезным в жизни. Скука, воспринимаемая в таком ключе, может стать призывом к действию, но многие из нас предпочитают не слышать ее.
- Не боритесь с этой эмоцией. Скука доставляет дискомфорт, но вы лишь усугубляете его, накладывая сверху страдания из-за того, что вам приходится это испытывать. Ведь вы не ругаете себя за температуру, насморк и кашель, подхватив ОРВИ? Чувство скуки неизбежно, это нормальное состояние, которое не является отражением вашего плохого характера, лени или негативных особенностей личности.
- Создайте новый распорядок дня. Скука процветает в ограничениях и стандартных рутинах.
- Найдите цель. Скука – это не отсутствие дел, а борьба за то, чтобы найти ценность в любом из доступных вам вариантов. Когда вы можете объяснить себе, «почему» совершаете те или иные действия, это может сделать их менее скучным. Вместо того, чтобы волноваться из-за чего-либо, попытайтесь определить, что для вас действительно важно – прямо сейчас или в будущем.
- Попытайтесь снизить пассивное потребление информации. Когда не знаешь, чем себя занять, легче всего зайти на Netflix или в Instagram. Если вы наслаждаетесь таким времяпрепровождением, это вовсе не проблема, но восприятие себя как пассивного потребителя порой может увеличивать ощущение скуки. Просто положив телефон, вы разорвете цикл неудовлетворительного взаимодействия с внешним миром и укрепите собственное ощущение автономии.
- Когда вам скучно – например, пробке или сеансе маникюра – включите музыку, дайте вашему уму поблуждать. Вспомните детей, у которых скука стимулирует фантазию.
- Задайте себе вопрос: может быть, есть более важные и долгосрочные проблемы которые влияют на нашу вовлеченность и отношения с внешним миром? Например, отсутствие смыслов и целей в жизни, скрытая злость или обида на близких людей.
- Попытайтесь повысить значимость того что вы делаете: разговаривайте с другими людьми, спрашивайте себя, зачем все это. Найденные смыслы успокаивают ту часть вашего сознания, которая сигнализирует о том, что что-то идет не так или не имеет значения.
- Если перед вами слишком сложная задача, сделайте шаг назад и разбейте ее на более простые уровни и шаги.
- Иногда, чтобы дать мозгу шанс быть максимально продуктивным, полезно ничего не делать и скучать. Существует прекрасное итальянское выражение «Il dolce far niente» – сладкое ничегонеделание. Но оно может возникнуть только тогда, когда мы умеем ничего не делать и научились не бояться скуки.
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