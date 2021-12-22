Почему скука так бесит, и что делать, чтобы эта эмоция работала на тебя? Объясняет Наталья Бехтерева из Института мозга человека РАН

Что такое скука? Как обычно, в психологии несколько определений

Американская психологическая ассоциация (APA) определяет скуку как «состояние усталости или тоски в результате отсутствия взаимодействия со стимулами в окружающей среде». Противоположная интересу и удивлению, скука воспринимается как нежелательное условие повседневной жизни, ее часто связывают с депрессией.

Скуку можно описать в терминах внимания – это такое состояние, при которой мы не можем сфокусироваться на внешней или внутренней информации, необходимой для вовлечения в активность. Зато мы фокусируемся на самом факте скуки: нас расстраивает, что мы не можем заняться ничем интересным или делать то, что приносит реальное удовлетворение.

Самое простое и емкое определение скуке, на мой взгляд, дали ее исследователи Джеймс Данкерт и Джон Д. Иствуд. Психологи пишут, что «скука – это неудобное чувство желания что-то сделать, но нежелания что-либо делать».

Важно отметить, что скука — такая же эмоция, как, например, злость или радость, а любая эмоция сигнализирует нам о чем-то — так же, как боль. Никому не нравится испытывать боль, но именно благодаря ей мы понимаем, что тело не в порядке. Скука работает также же — указывает на то, что мы не довольны своей вовлечённостью в мир, а, значит, дает возможность лучше понять себя и изменить ситуацию. Но если боль или скука хронические, это приносит много страданий и дискомфорта.