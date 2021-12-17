Про массаж лица, косметику и медицинские исследования: 6 врачебных советов, которые поддержат здоровье любой кожи

3. Использовать подходящую для кожи уходовую косметику

Что поможет коже пережить очередной отопительный сезон в Петербурге? Увлажнитель воздуха и правильная уходовая косметика. Ее стоит подбирать вместе с косметологом и после диагностики, а не по совету подруги или бьюти-блогера. Для лечения и оздоровления кожи может понадобиться многоступенчатый уход с использованием до 6–7 средств. Если кожа в хорошем состоянии, все проще — достаточно поддерживать ее увлажненность и упругость парой-тройкой продуктов.