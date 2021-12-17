Про массаж лица, косметику и медицинские исследования: 6 врачебных советов, которые поддержат здоровье любой кожи

Сколько двигаться, чтобы не провоцировать проблемы с кожей, как подобрать правильную уходовую косметику и стоит ли делать массаж лица руками или камнем гуаша? Косметологи и дерматологи из Петербурга рассказали «Собака.ru», какие обещания по уходу за лицом стоит дать себе в 2022 году.
1. Больше двигаться: дефицит нагрузок портит кожу
Если вы вновь отложили покупку абонемента в йога-студию и не приучились тренироваться дома на удаленке, напоминаем, что дефицит движения грозит гипоксией, отеками и серым цветом лица. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует от 150 до 300 минут умеренной аэробной активности в неделю, прислушаемся к экспертам.
Анна Цытович
врач-косметолог, дерматовенеролог косметологического центра GMTClinic
Привычки человека — то, сколько он двигается и спит, что ест и какой стресс испытывает, — влияют на состояние кожи на клеточном уровне. Например, регулярные физические нагрузки улучшают кровообращение, способствуют удалению активного кислорода из митохондрий и стимулируют питание фибробластов (клетки-строители кожи. — Прим. ред.).
2. Выяснить внутренние причины проблем с кожей
Вопрос, который стоит задать себе прямо сейчас: не влияют ли на состояние моей кожи проблемы со здоровьем? В условиях железодефицитной анемии (по данным ВОЗ, встречается у каждой 3-й женщины. — Прим. ред.) или заболеваний желудка и кишечника сложно говорить об естественном сиянии лица. Чтобы понять внутренние причины внешних жалоб, идите не в Google, а на консультацию к врачу.
Наталья Фридман
главный врач клиники антивозрастной медицины «АртМедиЯ»
Сбои в организме ускоряют старение кожи и ведут к эстетическим проблемам: отечности, высыпаниям, сосудистой сеточке на лице. Чтобы понять их причину, я дополнительно назначаю биохимический анализ крови, могу проверить гормоны, уровень витаминов и минеральный состав организма. После получения результатов можно ставить диагноз и назначать лечение.
3. Использовать подходящую для кожи уходовую косметику
Что поможет коже пережить очередной отопительный сезон в Петербурге? Увлажнитель воздуха и правильная уходовая косметика. Ее стоит подбирать вместе с косметологом и после диагностики, а не по совету подруги или бьюти-блогера. Для лечения и оздоровления кожи может понадобиться многоступенчатый уход с использованием до 6–7 средств. Если кожа в хорошем состоянии, все проще — достаточно поддерживать ее увлажненность и упругость парой-тройкой продуктов.
Катерина Котовская
главный врач клиники современной косметологии VERSHE
Домашний уход должен быть системным. Не стоит использовать 25 косметических линий, эффективнее комбинировать продукты одной марки. Менять ее я рекомендую не чаще чем один раз в 6 месяцев. И всегда показываю пациенту, как наносить косметику на кожу, ведь техника тоже имеет значение.
4. Делать массаж лица с соблюдением техник безопасности
Массаж лица руками, камнем гуаша или нефритовым роллером — это полезно, если вы соблюдаете правила безопасности. Неправильные движения могут травмировать кожу или привести к гипертонусу мышц. Ботокс или филлер не являются противопоказанием для массажа, но стоит обсудить технику его выполнения вместе с врачом.
Анна Цытович
врач-косметолог, дерматовенеролог косметологического центра GMTClinic
Массаж лица — отличный инструмент для снятия и профилактики отечности, улучшения микроциркуляции крови и лимфы. При необходимости я провожу обучение прямо на консультации: показываю силу нажатия, исправляю ошибки.
5. Отказаться от экспериментов с серой косметологией
Рынок серой косметологии показал рост за время пандемии COVID-19, параллельно растет рынок поддельных препаратов и аппаратов красоты. Чтобы не заработать осложнение после увеличения губ, мезотерапии или криолиполиза, пообещаем себе проходить процедуры только у косметолога с высшим медицинским образованием и в проверенной клинике. Компетентный врач не будет работать на дому или в кабинете без медицинской лицензии, рискуя здоровьем пациента.
Катерина Котовская
главный врач клиники современной косметологии VERSHE
Увы, петербурженки по-прежнему становятся жертвами специалистов без образования и квалификации. В топе опасных процедур — безоперационная коррекция носа с ее осложнениями в виде нарушения зрения и уродующих внешность рубцов, а также введение прямых липолитиков в ткани лица с их последующей атрофией. Пациенты пытаются сэкономить, а в итоге тратят больше денег на восстановление
6. Составить персональную стратегию сохранения красоты
Современная косметология не ограничивается уколами ботокса раз в 6 месяцев: если вам хочется поработать над качеством кожи, ищите клинику, где могут создать персонализированный + комплексный план омоложения. С понятным графиком прохождения процедур, правильным уходом и рекомендациями по образу жизни. Важно: у продвинутого врача большой выбор инструментов для работы с лицом, а не один старенький аппарат и одна любимая техника контурной пластики.
Наталья Фридман
главный врач клиники антивозрастной медицины «АртМедиЯ»
Кожа — очень благодарный орган! Относясь к ней правильно, можно наслаждаться красотой вне возраста. И сейчас для этого все возможности: например, можно улучшить качество кожи на клеточном уровне, создав комфортную среду для фибробластов с помощью инновационных (и разрешенных к применению в РФ) препаратов. Подобрать комбинацию аппаратных и инъекционных процедур, назначить витамины и микроэлементы, при необходимости подключить к работе врачей других специальностей.
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