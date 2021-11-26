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Когда достигнут коллективный иммунитет в Петербурге? Вот прогноз от Александра Беглова

По предварительным прогнозам, в Петербурге планируют выполнить план по вакцинации 80% населения к 15 января. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, пишет ТАСС.

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«Мы приближаемся к коллективному иммунитету, но еще его не достигли. По нормативам, которые установил Минздрав, мы должны привить 3,5 млн человек — это 80% населения города. Сегодня привиты 67%. Если быть реалистами, мы планируем выйти на эти рубежи к 15 января. Но очень многое зависит от жителей», — сказал губернатор.

Он рассказал, что в городе увеличили объемы вакцинации: открыли новые пункты и нарастили мощность у уже существующих пунктов. Всего в Петербурге полностью прошли курс вакцинации 2,1 млн горожан. В городе работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 49 мобильных прививочных пунктов.

Беглов также добавил, что на протяжении всей прошлой недели в городе прививались по 30 тысяч человек в день. А 19 ноября поставили новый рекорд — 39 тысяч человек.

Напомним, спрос на платную вакцинацию от коронавируса в России за месяц вырос почти в два раза и в восемь раз — за пять месяцев. В ноябре, наряду с наиболее востребованными вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», высоким спросом пользовался также «КовиВак».

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