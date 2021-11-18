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Минздрав представил обновленную версию рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России представило обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Изменения внесли в документ, опубликованный в середине октября, пишут «Ведомости».

Shutterstock.com

В постановление добавили рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии — применения кислорода для лечения и профилактики заболеваний, дополнительного повышения уровня насыщенности или сатурации гемоглобина крови кислородом и снижению потребления кислорода.

Согласно новым правилам, врачам советуют не применять дополнительную оксигенацию пациентов для профилактики. Также в документе прописали, что нужно дозировать расход кислорода с помощью кислородного резервуара.

Также дополнили раздел по специфической профилактике коронавируса. Там сказано, что вакцину «Спутник лайт» стоит применять для ревакцинации

«Использование вакцины «Спутник лайт» целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», — сказано в документе.

Также Минздрав добавило рекомендации по дозировке барицитиниба — лекарства от ревматоидного артрита, которое применялось для оказания помощи больным с коронавирусом. Изменения коснутся пациентов с легким течением заболевания, которых лечат в стационарах.

Ранее в Комитете по здравоохранению рассказали, как болеют коронавирусом привитые от него петербуржцы. По данным, собранным в трех больницах города, процент госпитализированных с прививкой не превышает 20 — большинство попавших в медицинские учреждения были привиты только одним компонентом, либо с момента полной вакцинации прошло более полугода.

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