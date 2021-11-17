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Здоровье

Попова: всех пациентов с признаками ОРВИ теперь будут тестировать на СOVID-19

Все пациенты с симптомами ОРВИ будут в обязательном порядке проверяться на наличие у них коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ, пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

Это решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача.

«Все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID-19 в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», — сказала Попова.

Напомним, переболевшим COVID-19 россиянам после прививки аннулируют сертификат о вакцинации. Но после перенесенной болезни гражданам будут выдавать новый QR-код на полгода. Об этом говорится в приказе Минздрава о новой форме сертификата вакцинации.

А еще в Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Грузовик стоимостью в 4 миллиона рублей принадлежат районной больнице города Тихвин, с территории которой он и пропал.

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