Разрешение на проведение клинических испытаний Pfizer выдал Росздравнадзор. Препарат разработан на основе лекарств ингибитор протеазы и ритонавир, его главное отличие от других — форма выпуска. Paxlovid выпускается в капсулах, поэтому его можно принимать самостоятельно дома — в отличие от других лекарств, которые врач должен вводить внутривенно.

Клинические испытания будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Петербурге, Смоленске, Барнауле, в них примут участие 90 человек. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Pfizer, в случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.

Напомним, накануне в России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19. Он уже прошел регистрацию. Кроме того, подходит к завершению вторая фаза испытаний препарата для лечения коронавируса. «МИР-19» разработан Институтом иммунологии ФМБА и может использоваться в виде спрея для носа или раствора для ингаляций.