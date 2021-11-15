Минздрав: за неделю в России вакцинировались 3,2 млн человек

«За неделю темпы вакцинации возросли на 6%, всего за неделю вакцинировано более 3 миллионов 216 тысяч человек, это хорошие темпы вакцинации», — сказал Мурашко.

Он также отметил, что граждане также активно идут ревакцинироваться. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили более 9 миллионов человек.

«Мы подписали документы по поставке вакцины «Спутник Лайт». В субботу-воскресенье почти 1,5 миллиона доз вакцины было отгружено, и поставки сегодня продолжаются", — добавил министр.

Глава Минздрава также рассказал, что больше всего число новых госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зарегистрировали в восьми регионах: Сахалинская, Тверская, Амурская, Саратовская области, а также в Республике Тыва, Севастополе, Республиках Хакасия и Калмыкия, сообщает РБК.

Напомним, по состоянию на 15 ноября, число случаев коронавируса в России достигло 9 109 094. За последние сутки заболевание диагностировано у 38 420 человек в 85 регионах. В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 754 717 человек (за последние сутки — 2 968), выздоровели 680 610 (за последние сутки — 1 144), скончались 25 109 человек (за последние сутки — 77).

В Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 2 миллионов человек. За 14 ноября сделали прививку более 32 тысяч горожан, следует из данных Смольного. Это новый рекорд.