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Здоровье

За сутки в Петербурге вакцинировалось рекордное число человек — более 32 тысяч

В Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 2 миллионов человек. За сутки сделали прививку более 32 тысяч горожан, следует из данных Смольного. Это новый рекорд.

Так, всего в городе вакцинировались 2 014 848 человек, при этом первично привито 1 894 385. Это данные без учета «Спутника Лайт», уточняют в Смольном. По состоянию на 14 ноября, в городе установили второй рекорд подряд по вакцинации: прививку первым компонентом вакцины сделали 16 251 человек, завершили вакцинацию 15 811.

На лечении сейчас находятся 7 573 пациента с COVID-19 и пневмониями. За сутки поступило 368 человек, выписано 430. В городе развернуто 9 488 коек, а свободный коечный фонд составляет 40,74 %.

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