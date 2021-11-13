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В Роспотребнадзоре сообщили о редком последствии коронавируса у сотрудницы. Она временно ослепла

Сотрудница городского управления Роспотребнадзора ослепла на несколько недель после заболевания COVID-19. О редком последствии этой болезни рассказала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

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«У меня в коллективе девочка заболела. И она ослепла. На оба глаза. Сейчас ей восстановили зрение, но на достаточно длительное время, в районе двух недель, она потеряла зрение», — сообщила она в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как отметил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, это одно из возможных последствий коронавируса. «Снижается обоняние и снижается зрение. Ничего удивительного», — добавил он.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали об изменениях симптомов коронавируса. Они стали чаще напоминать грипп и ОРВИ: у большинства заболевших встречаются насморк и боль в горле, тогда как с потерей обоняния и вкуса пациенты сталкиваются все реже.

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