В Роспотребнадзоре сообщили о редком последствии коронавируса у сотрудницы. Она временно ослепла

Сотрудница городского управления Роспотребнадзора ослепла на несколько недель после заболевания COVID-19. О редком последствии этой болезни рассказала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
«У меня в коллективе девочка заболела. И она ослепла. На оба глаза. Сейчас ей восстановили зрение, но на достаточно длительное время, в районе двух недель, она потеряла зрение», — сообщила она в эфире канала «Санкт-Петербург».
Как отметил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, это одно из возможных последствий коронавируса. «Снижается обоняние и снижается зрение. Ничего удивительного», — добавил он.
Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали об изменениях симптомов коронавируса. Они стали чаще напоминать грипп и ОРВИ: у большинства заболевших встречаются насморк и боль в горле, тогда как с потерей обоняния и вкуса пациенты сталкиваются все реже.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.