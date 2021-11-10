Голикова: все россияне без медотвода должны пройти вакцинацию от COVID-19

Все россияне, у которых нет медотвода от вакцинации против коронавируса, должны сделать прививку, чтобы страна смогла достичь коллективного иммунитета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, пишет РИА Новости.
«Все граждане РФ, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто пройти вакцинацию. Убедительная просьба. Потому что на сегодняшний день мы видим, что граждане, которые попадают в реанимацию и, к сожалению, жизни которых имеют фатальный исход, не вакцинированы», — сказала Голикова.
Также вице-премьер рассказала, сколько на данный момент привито россиян. Вакцину от коронавируса поставили 44,7% людей старше 60 лет. Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48,4%. Этот показатель складывается из количества переболевших и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан.
Голикова отметила, что достичь коллективного иммунитета в 80% по всей стране — самая важная задача, тут лидируют Республика Тыва, Московская область, Карелия, Москва, Севастополь и Петербург.
Она уточнила, что российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что для защиты населения коллективный иммунитет должен находиться на уровне 90-95%, но власти пока оставляют планку на 80%.
Татьяна Голикова заявила, если необходимая доля россиян в ближайший месяц не привьется, то Россия потеряет темп прироста коллективного иммунитета. Она считает, чтобы достичь необходимого показателя, нужно уже сейчас привить 22 миллиона и ревакцинировать 9 миллионов человек.
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