Голикова: все россияне без медотвода должны пройти вакцинацию от COVID-19

«Все граждане РФ, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто пройти вакцинацию. Убедительная просьба. Потому что на сегодняшний день мы видим, что граждане, которые попадают в реанимацию и, к сожалению, жизни которых имеют фатальный исход, не вакцинированы», — сказала Голикова.

Также вице-премьер рассказала, сколько на данный момент привито россиян. Вакцину от коронавируса поставили 44,7% людей старше 60 лет. Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48,4%. Этот показатель складывается из количества переболевших и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан.

Голикова отметила, что достичь коллективного иммунитета в 80% по всей стране — самая важная задача, тут лидируют Республика Тыва, Московская область, Карелия, Москва, Севастополь и Петербург.

Она уточнила, что российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что для защиты населения коллективный иммунитет должен находиться на уровне 90-95%, но власти пока оставляют планку на 80%.

Татьяна Голикова заявила, если необходимая доля россиян в ближайший месяц не привьется, то Россия потеряет темп прироста коллективного иммунитета. Она считает, чтобы достичь необходимого показателя, нужно уже сейчас привить 22 миллиона и ревакцинировать 9 миллионов человек.