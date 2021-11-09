В период нерабочих дней в Петербурге сделали почти 130 тысяч прививок от коронавируса

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, за нерабочую неделю с 1 по 8 ноября первым компонентом вакцины от коронавируса, включая «Спутник Лайт», привились 95 420 человек. Всего медики сделали 129 614 инъекций — если также считать введение второго компонента, ревакцинацию и вакцинацию иностранцев.

Согласно справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 8 октября в городе привиты первично (без учета «Спутника Лайт») 1 819 624 человека, за сутки — 6 708. 1 944 500 петербуржцев закончили цикл вакцинации, за сутки — 5 333. 705 986 доз — запас вакцины от COVID‑19. Всего в Петербурге работают 177 прививочных пунктов.

По данным сайта «стопкоронавирус.рф», всего первым компонентом вакцины от коронавируса привились 60 004 358 россиян, полный цикл вакцинации прошли 57 256 745. Коллективный иммунитет в России достигнут на 48%. Эти данные актуальны на 5 ноября 2021 года.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 834 тысячи, в Москве — 1 миллион 866 тысяч, в Петербурге — 733 тысячи, в мире — 249 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».