«Готовлюсь к лучшему, а пока все плохо»: что такое синдром отложенной жизни и чем он опасен

В этом состоянии (синдрома отложенной жизни — Прим.ред.) людям кажется, что они не живут, а только готовятся к жизни, создают для нее условия. Они отказывают себе в удовольствиях, пока не достигнут желанной цели, пока не случится «то самое» событие, после которого все изменится и можно будет наконец-то расслабиться.
Одни люди ждут, пока выплатят ипотеку, а до тех пор отказывают себе и близким в ежедневных радостях. Другие десятилетиями не делают ремонт и живут в некомфортных условиях, ожидая возможности переехать в новый дом. Третьи сохраняют опостылевший брак, пока не вырастут дети. Еще для кого-то жизнь начнется с момента заключения брака.
Есть люди, которые ждут не одного большого события, а череды мелких. Например, покупают красивые вещи, но запрещают себе ими пользоваться, потому что «это на Новый год», «нужно сначала похудеть», «радовать себя можно только по праздникам». Трудоголики кормят себя обещаниями из той же серии: сначала закончу проект, а потом позволю себе расслабиться (правда, сразу за этим проектом будет следующий). Домохозяйки тоже не отстают: «Сначала все переделаю, потом буду отдыхать». Да что уж там, целые страны могут терпеть неудобства десятилетиями, ожидая наступления светлого будущего. Общее у этих ситуаций одно — откладывание жизни «на потом».
Два сценария откладывания жизни
Откладывание может развиваться по двум сценариям: активному и пассивному. В активном варианте человек связывает наступление того самого события со своими собственными усилиями. Он запрещает себе радоваться, отвлекаться от цели и получать удовольствие от текущей жизни до тех пор, пока не достигнет результата. Он как будто не присутствует в настоящем, не считает его действительно важным, поскольку все помыслы направлены на будущее. Все свои силы и ресурсы такой человек направляет на достижение цели.
Пассивный сценарий выглядит так: человек считает, что его счастье зависит от других людей или обстоятельств. То есть он сам не предпринимает активных действий по достижению цели, а просто ждет, когда в его жизнь придет волшебник, сказочный принц, шанс, наследство, выигрыш в лотерею — в общем, тут у каждого свои фантазии. Причем степень участия самого человека тут может быть разной: кто-то прикладывает усилия для поиска чуда, а кто-то даже не покупает лотерейный билет. Например, в ожидании повышения пассивный сценарий первого типа будет выглядеть так: сотрудник ищет расположения работодателя, пытается ему угодить в надежде на профессиональный рост. А пассивный сценарий второго типа сделает из работника страдальца, который просто будет молча ждать повышения.
Отрывок из книги Екатерины Оксанен предоставлен издательством "Питер".
Зачем с этим работать?
Чуть выше я уже начала подбираться к негативным последствиям синдрома отложенной жизни. Самый главный из них — в ожидании дня Х человек пропускает свою жизнь. Все его внимание направлено на будущее, и в погоне за «счастьем потом» он упускает «счастье сейчас». Он не замечает, как растут дети, не видит радости в каждом дне. А самое печальное случается, если момент, которого так ждет наш герой, так никогда и не наступает. А это бывает очень и очень часто.
Несбывшаяся мечта — не единственный вариант развития событий. Бывают случаи, когда человек дождался-таки «того самого» события. Но оно не приносит того огромного счастья, о котором мечталось. Более того, многие с удивлением и горечью узнают, что им, оказывается, вообще не нравится жить так, как всю жизнь хотелось. А дальше — горькая обида, разочарование, озлобление, депрессия. У кого-то после достижения важной цели начинается алкоголизм, иногда могут появиться мысли о суициде. Что делать, куда стремиться? Пропал смысл жизни…
Синдром отложенной жизни подрывает психическое и физическое здоровье другими способами. Постоянное откладывание своих желаний на потом вызывает раздражение, чувство неудовлетворенности и даже озлобление. В конце концов все эти эмоции вырываются наружу в виде нервного срыва, психосоматических заболеваний, конфликтов с окружающими. Еще один печальный психологической феномен, который часто встречается у людей в режиме ожидания, — это отсутствие желаний. Сначала человек просто откладывает «мелкие» радости ради большой цели. А затем… затем он с удивлением замечает, что разучился хотеть. Даже если он решает бороться с синдромом отложенной жизни, то вытащить из себя хотя бы несколько идей об улучшении текущей ситуации становится непросто.
Что делать, если у тебя синдром отложенной жизни?
Жизнь в постоянном ожидании, пусть и чего-то очень хорошего, счастливой назвать невозможно. Если вы замечаете у себя какие-то элементы синдрома отложенной жизни и хотите из этого состояния выбраться, то попробуйте воспользоваться этими рекомендациями:
1. Учитесь Быть.
Не думать, не делать, а просто присутствовать. Замечать себя и мир вокруг. Прямо сейчас сконцентрируйтесь на звуках. Что вы слышите? Не думайте, откуда эти звуки берутся, просто наблюдайте. А что происходит с вашим телом? Вы в удобной позе? Какая рука кажется тяжелее — левая или правая? Эти простые вопросы помогают вернуться в настоящий момент. Отличный способ научиться переключению из «когда-нибудь» в «сейчас» — медитативные практики.
2. Прекратите терпеть.
Составьте список вещей, которые вы терпите. Это могут быть как большие трудности вроде плохой инфраструктуры в районе, так и совсем маленькие — например, скол на чайной чашке. Запишите все, что приходит в голову, вспомните вчерашний день — что вы терпели? Может, чей-то неприятный тон голоса, едкие замечания в вашу сторону? А теперь напротив каждого пункта напишите, что вы будете делать, чтобы больше не терпеть. Эта вредная привычка развивает неуважение к себе. Причем когда вы терпите, то приучаете других людей вас не уважать.
3. Задайте себе два вопроса.
Бывает, что трудно наслаждаться моментом, потому что все мысли направлены в будущее. Нелегко веселиться, когда в голову лезут мысли о предстоящем важном событии, работе или еще каком-то серьезном изменении в жизни. Если вы часто попадаете в такую ловушку навязчивых мыслей о будущем, то задайте себе два вопроса: 1) могу ли я сейчас что-то сделать для достижения своей самой главной цели? 2) есть ли у меня на это энергия? Если хотя бы на один вопрос вы ответили отрицательно — значит, переключайтесь на настоящее и наслаждайтесь тем, что есть. Потому что наступление счастливого будущего вы никак не ускорите. Эти два вопроса нужны, чтобы дать себе внутреннее разрешение расслабиться и Быть в настоящем.
4. Отмечайте победы.
Лучший способ научиться получать удовольствие от процесса — это разбить крупный результат на много маленьких и праздновать каждый из сделанных шагов. Только радоваться нужно основательно, чтобы вы действительно почувствовали свой подвиг и отдохнули после его совершения.
5. Живите красиво.
Если в вашем шкафу масса вещей для «особого случая», то этот пункт — про вас. Рецепт состоит из двух этапов — расхламления и украшения. Этап расхламления состоит из выбрасывания ненужного и, возможно, потребует участия немного сурового человека, которому вы доверяете.
Этап украшения заключается в том, чтобы приучить себя к эстетичной и приятной жизни каждый день. Если у вас есть роскошный сервиз, который используется раз в год, — все, пора избавиться от другой посуды и пользоваться этой. Ведь теперь вы цените каждый день своей жизни. Достаньте «парадный» домашний костюм (или закажите), начните зажигать свечи или другим способом организуйте уютно-волшебное освещение и купите себе наконец удобную подушку. Возьмите себе за правило: все, чем я пользуюсь каждый день, должно доставлять мне удовольствие.
6. Используйте правило двух недель.
Оно больше подойдет тем, кто устал ждать заветного изменения в жизни. Но, возможно, пригодится и вам. Я когда-то услышала фразу, которая сначала возмутила меня до глубины души. Она звучала так: «Любую мечту можно исполнить за две недели». «Что?! В смысле любую?» — подумала я. Одно дело, если мечта — это «поесть ванильного мороженого», и совсем другое, если речь идет о покупке квартиры.
Потом я немного остыла и поняла, о чем это. Понятно, что до конца за две недели любую мечту не выполнить. Но можно запустить процесс. Да, вы не закончите ремонт так быстро, но можете найти мастеров и поставить им задачу. И миллионную выручку в собственной компании вряд ли получите, но сможете подать документы и открыть свою фирму. А дальше появятся те, кто вас будет подталкивать к исполнению мечты — те же строители, клиенты, сотрудники.
7. Займитесь «процессными» делами.
Существуют прекрасные хобби, которые помогут сосредоточиться на «здесь и сейчас». Найдите то, что будет вам по душе, а я подскажу, где какие плюсы для нашей цели. Теннис, например, — когда мяч летит на вашу половину поля, вы можете поймать то самое «сейчас»: есть только вы, ракетка и мяч. Больше ни-че-го. И это прекрасно.
Живопись (если сосредоточиться на технике, а не на «скоростном» производстве картин) умеет поразительно останавливать время. Когда вы учитесь различать тончайшие оттенки, наблюдать за тем, как свет бежит по краю бокала, меняя яркость каждую сотую часть миллиметра, — вы учитесь Быть, наблюдать, чувствовать. Танцы и растяжка учат чувствовать свое тело и видеть, как от вашего состояния меняется результат.
Понятно, что из любого дела при активном Внутреннем Жандарме можно сделать не удовольствие, а пытку и самоистязание, но я надеюсь, что такого с вами не произойдет.
8. Разрешите себе тратить.
У многих людей синдром отложенной жизни вмешивается в финансы: он разрешает копить, но не позволяет тратить, и тем более — тратить с удовольствием. Бывает даже так, что у человека деньги лежат и в банке, и под подушкой, и в заначке, и в сейфе, а он все равно живет так, будто зарплата у него размером с прожиточный минимум. Я не знаю, в каком финансовом положении вы находитесь. Но знаю, что деньги нужны не только для выживания и подстраховки. Они нужны для радости. Дарите себе подарки, тратьте деньги на комфорт и удовольствие.
9. Ищите поддержку.
Самый главный способ себе помочь — это найти тех, кто будет поддерживать вас на пути к цели. Наверное, вы слышали про феномен ведра с крабами: если один пытается выбраться на свободу, то другие ему не помогают, а хватаются за него и стягивают вниз. Вот с любыми жизненными изменениями происходит так же: к сожалению, среда сопротивляется нашему движению вперед.
Если рядом с вами только люди-крабы, которые сами не хотят ничего менять, не верят в вас, говорят чтото вроде «зачем тебе это надо», «куда ты лезешь», «что с жиру бесишься», то их нужно заменить — на тех, кто будет верить и поддерживать. Дорога к счастью пустой не бывает, всегда есть люди, готовые помочь. Только их нужно найти и пригласить в свою жизнь.
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