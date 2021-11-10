«Готовлюсь к лучшему, а пока все плохо»: что такое синдром отложенной жизни и чем он опасен

6. Используйте правило двух недель.

Оно больше подойдет тем, кто устал ждать заветного изменения в жизни. Но, возможно, пригодится и вам. Я когда-то услышала фразу, которая сначала возмутила меня до глубины души. Она звучала так: «Любую мечту можно исполнить за две недели». «Что?! В смысле любую?» — подумала я. Одно дело, если мечта — это «поесть ванильного мороженого», и совсем другое, если речь идет о покупке квартиры.

Потом я немного остыла и поняла, о чем это. Понятно, что до конца за две недели любую мечту не выполнить. Но можно запустить процесс. Да, вы не закончите ремонт так быстро, но можете найти мастеров и поставить им задачу. И миллионную выручку в собственной компании вряд ли получите, но сможете подать документы и открыть свою фирму. А дальше появятся те, кто вас будет подталкивать к исполнению мечты — те же строители, клиенты, сотрудники.

7. Займитесь «процессными» делами.

Существуют прекрасные хобби, которые помогут сосредоточиться на «здесь и сейчас». Найдите то, что будет вам по душе, а я подскажу, где какие плюсы для нашей цели. Теннис, например, — когда мяч летит на вашу половину поля, вы можете поймать то самое «сейчас»: есть только вы, ракетка и мяч. Больше ни-че-го. И это прекрасно.

Живопись (если сосредоточиться на технике, а не на «скоростном» производстве картин) умеет поразительно останавливать время. Когда вы учитесь различать тончайшие оттенки, наблюдать за тем, как свет бежит по краю бокала, меняя яркость каждую сотую часть миллиметра, — вы учитесь Быть, наблюдать, чувствовать. Танцы и растяжка учат чувствовать свое тело и видеть, как от вашего состояния меняется результат.

Понятно, что из любого дела при активном Внутреннем Жандарме можно сделать не удовольствие, а пытку и самоистязание, но я надеюсь, что такого с вами не произойдет.

8. Разрешите себе тратить.

У многих людей синдром отложенной жизни вмешивается в финансы: он разрешает копить, но не позволяет тратить, и тем более — тратить с удовольствием. Бывает даже так, что у человека деньги лежат и в банке, и под подушкой, и в заначке, и в сейфе, а он все равно живет так, будто зарплата у него размером с прожиточный минимум. Я не знаю, в каком финансовом положении вы находитесь. Но знаю, что деньги нужны не только для выживания и подстраховки. Они нужны для радости. Дарите себе подарки, тратьте деньги на комфорт и удовольствие.

9. Ищите поддержку.

Самый главный способ себе помочь — это найти тех, кто будет поддерживать вас на пути к цели. Наверное, вы слышали про феномен ведра с крабами: если один пытается выбраться на свободу, то другие ему не помогают, а хватаются за него и стягивают вниз. Вот с любыми жизненными изменениями происходит так же: к сожалению, среда сопротивляется нашему движению вперед.

Если рядом с вами только люди-крабы, которые сами не хотят ничего менять, не верят в вас, говорят чтото вроде «зачем тебе это надо», «куда ты лезешь», «что с жиру бесишься», то их нужно заменить — на тех, кто будет верить и поддерживать. Дорога к счастью пустой не бывает, всегда есть люди, готовые помочь. Только их нужно найти и пригласить в свою жизнь.