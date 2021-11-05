В Италии привитые «Спутником V» смогут получить COVID-сертификат после бустерной дозы

Италия будет выдавать COVID-сертификаты европейского образца лицам, которые были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), в том числе и «Спутником V». Для этого необходимо получить бустерную дозу мРНК-вакцины.Об этом заявил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, сообщает агентство ANSA.