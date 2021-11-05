В Италии привитые «Спутником V» смогут получить COVID-сертификат после бустерной дозы

Италия будет выдавать COVID-сертификаты европейского образца лицам, которые были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), в том числе и «Спутником V». Для этого необходимо получить бустерную дозу мРНК-вакцины.Об этом заявил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, сообщает агентство ANSA.
Согласно циркуляру Минздрава Италии, те, кто прошел вакцинацию не признанными в ЕС препаратами, могут получить третью дозу мРНК-препаратов компаний Pfizer или Moderna. Как уточнил Сперанца, для получения итальянского green pass необходимо будет не позднее чем через полгода после завершения вакцинации получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин.
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