Как понять, что у домашнего питомца коронавирус? Ветеринар назвал основные симптомы

По словам эксперта, заражение домашних животных происходит при тесном и длительном контакте с больным человеком. Однако это редкие случаи. «Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание — не исключено, что они тоже могли заразиться»,— отметил он. Для более точной информации нужно обратиться в ветклинику — там у питомца возьмут мазок из носа.

Ветеринар уточнил, что домашние животные в основном переносят коронавирус легко и бессимптомно. Если у питомца выявили коронавирусную инфекцию, нужно наблюдать за его самочувствием. При появлении новых симптомов или ухудшении его состояния следует обратиться в ветклинику.

Как рассказал специалист, существует также «кошачий» коронавирус — он не относится к COVID-19. Почти все кошки им заражены, однако иногда вирус может стать причиной развития инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и собак этот вирус не опасен.