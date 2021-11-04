Росздравнадзор дал поручение сообщать в прокуратуру о медиках-антипрививочниках

За подобную антипрививочную деятельность предлагается наказывать по статьям 207.1 и 207.2 УК о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. При этом особо строго контролировать будут медработников, которые участвуют в антипрививочной кампании.

Руководитель управления Росздравнадзора Ростовской области Татьяна Полинская сообщила, что служба отправила в силовые органы уже пять заявлений, а региональная прокуратура начала проверки.