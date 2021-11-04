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Здоровье

Росздравнадзор дал поручение сообщать в прокуратуру о медиках-антипрививочниках

Росздравнадзор предписал территориальным органам сообщать в прокуратуру и следственные органы о медиках-антипрививочниках, а также о гражданах, которые участвуют в таких кампаниях. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на подписанный главой ведомства Аллой Самойловой документ.

Фото: Shutterstock

За подобную антипрививочную деятельность  предлагается наказывать по статьям 207.1 и 207.2 УК о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. При этом особо строго контролировать будут медработников, которые участвуют в антипрививочной кампании.
Руководитель управления Росздравнадзора Ростовской области Татьяна Полинская сообщила, что служба отправила в силовые органы уже пять заявлений, а региональная прокуратура начала проверки.

Напомним, ране иммунологическая комиссия при комитете по здравоохранению Петербурга рассмотрела 12 случаев смерти после вакцинации от COVID-19. Все эти случаи не связаны с вакцинацией, рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец.

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Комментарии (1)

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  • Олег Тимофеев 4 нояб., 2021
    Каким образом избегать уголовной ответственности? А всё просто, достаточно просто писать или произносить следующую фразу - "По моему субъективному мнению", хотя достаточно сказать - "по моему мнению". Полной юридически обоснованной фразой будет - "По моему субъективному мнению, дарованному мне, как гражданину Российской Федерации, на основании 29 статьи Конституции, исходя из моих субъективных текущих убеждений на данный момент". Если вы считаете себя хотя бы сторонником той или иной общественно-политических организаций, придерживающихся антипрививочных позиций, к примеру национал-патриотических (ПДСС или ООД НПСР), то можно добавить - " Исходя из моих политических, идеологических и религиозных убеждений, на основе 13 статьи Конституции России, выражаю свое мнение в соответствии 29 статьи Конституции России, моего права свободы искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом", уведомляю сограждан моей страны. И далее пишите всё что угодно, и не важно медик вы или нет.

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