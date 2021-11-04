Росздравнадзор дал поручение сообщать в прокуратуру о медиках-антипрививочниках

Росздравнадзор предписал территориальным органам сообщать в прокуратуру и следственные органы о медиках-антипрививочниках, а также о гражданах, которые участвуют в таких кампаниях. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на подписанный главой ведомства Аллой Самойловой документ.
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За подобную антипрививочную деятельность предлагается наказывать по статьям 207.1 и 207.2 УК о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. При этом особо строго контролировать будут медработников, которые участвуют в антипрививочной кампании.
Руководитель управления Росздравнадзора Ростовской области Татьяна Полинская сообщила, что служба отправила в силовые органы уже пять заявлений, а региональная прокуратура начала проверки.
Напомним, ране иммунологическая комиссия при комитете по здравоохранению Петербурга рассмотрела 12 случаев смерти после вакцинации от COVID-19. Все эти случаи не связаны с вакцинацией, рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец.
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