Эпидемиологи ВОЗ, Гарварда и других организаций предположили, когда закончится пандемия COVID-19

Эксперты считают, что в первую очередь пандемию победят те страны, где высокий уровень вакцинации среди населения будет сочетаться с выработанным иммунитетом у переболевших. В частности, в материале выделяют такие государства, как США, Великобритания, Индия и Португалия. Они соответствуют перечисленным критериям. При этом специалисты назвали Россию и Румынию странами с низким уровнем вакцинации, где произошла вспышка нового дельта-штамма коронавируса. Китай и Сингапур отнесли к странам с большой долей вакцинированных, но низким коллективным иммунитетом из‑за жестких карантинных мер.

В материале не исключают «сценария конца света», в котором вирус будет постоянно мутировать и не даст сформироваться коллективному иммунитету. Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что в 2022 году худшие последствия пандемии уже останутся в прошлом.

«Мы думаем, что до конца 2022 года мы получим контроль над этим вирусом и сможем значительно снизить уровень тяжелых заболеваний и смертности», — заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Мария Ван Керкхове. В ВОЗ считают, что к концу 2022 года будет вакцинировано 70% населения планеты. «Если мы достигнем этого показателя, то окажемся в совершенно другой ситуации с эпидемиологической точки зрения», — добавила она.

Эксперты также отметили, что COVID-19 по-прежнему будет оставаться основной причиной болезней и смерти в течение многих последующих лет, как и другие эндемические заболевания. Некоторые из них сравнивают коронавирус с корью. Другие считают, что COVID-19 становится все более сезонным респираторным заболеванием, таким как грипп.