The Lancet: однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» показала высокую эффективность и безопасность

Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet. Большинство побочных реакций на «Спутник Лайт» были легкими (66,4% от всех вакцинированных), некоторые — умеренными (5,5%). Серьезных нежелательных явлений не выявлено. «Однокомпонентная вакцина против COVID-19 на основе вектора rAd26 «Спутник Лайт» имеет хороший профиль безопасности и вызывает сильные гуморальные и клеточные иммунные ответы как у серонегативных, так и у серопозитивных участников», — резюмируют эксперты.

Напомним, в феврале в медицинском журнале The Lancet также были опубликованы итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%.

Как напоминают в Российском фонде прямых инвестиций, который поддерживает «Спутник V» и инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, опубликованные ранее Центром имени Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тысяч лиц препаратом «Спутник Лайт» в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против «дельта»-штамма коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.

Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против «дельта»-штамма в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности «Спутника V» — более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации. «В качестве бустера «Спутник Лайт» проходит клинические исследования в ряде стран мира. В частности, сочетание вакцин AstraZeneca/«Спутник Лайт» показывает более высокую иммуногенность по сравнению с применением только вакцины AstraZeneca», — добавляют в фонде.