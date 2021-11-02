Комздрав Петербурга: ни один случай смерти после вакцинации от COVID-19 не связан с прививкой

Комиссия рассматривает случаи, где есть подозрение, что смерть могла быть связана с вакцинацией. В комиссию входят практикующие врачи, заявил Лисовец. Он также отметил, что ни в одном из всех эпизодов у комиссии не было основания утверждать, что летальный исход связан с процедурой вакцинации.

Чиновник рассказал, что были случаи в Петербурге, когда человек умирал от коронавируса после полного прохождения цикла вакцинации. Но при этом риск смерти у тех, кто полностью привился, снижается в 20 раз по сравнению с теми, кто вакцинацию не прошел. Даже если человек заболел в тяжелой или средне-тяжелой форме, то риск все равно в три раза ниже, чем у того, кто без прививки.

Напомним, власти Петербурга заявили, что позитивной динамики по COVID-19 в городе не видят. Число заболевших новым вирусом растет, и переломить ситуацию пока не удается. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Также Смольный рассказал, как петербуржцы смогут доказать «неофициально» перенесенное заболевание COVID-19 и получить QR-код.