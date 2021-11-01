В Петербург поступила партия из 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

«Нам необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться. Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи», — заявил губернатор Александр Беглов.

Ранее в Комитете по здравоохранению Петербурга разъяснили порядок применения вакцины «Спутник Лайт». Она будет использоваться только для ревакциинации. Об этом говорили также министр здравоохранения России Михаил Мурашко, объявив о внесении изменений в методические рекомендации по применению вакцины, а также президент Владимир Путин.

Согласно справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 31 октября цикл вакцинации закончили 1 901 917 человек. Первично привиты 1 734 600 человек, за сутки — 16 033, запас доз вакцины в городе — 704 202.