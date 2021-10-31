В октябре в России зафиксировали больше миллиона случаев коронавируса — впервые с начала пандемии

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за октябрь превысило миллион — это произошло впервые с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
С 1 по 31 октября федеральный оперштаб зафиксировал 1 002 764 заболевших ковидом. Это на 69,4% больше показателя сентября 2021 года и на 127% больше, чем в октябре прошлого года. Предыдущий максимум по числу заражений за месяц был установлен в декабре 2020 года. В том месяце было выявлено 863 643 случаев заболевания.
Также в период с 1 по 31 октября скончались 31 283 смерти пациентов с коронавирусом — это тоже рекордные показатели. В прошлом месяце это число составило 24 031, а год назад — 7268.
В настоящее время от COVID-19 лечатся 916 713 пациентов — в 1,5 раза больше, чем в сентябре (631 004). В конце октября 2020 года этот показатель был значительно ниже: тогда лечение проходили 374 712 человек.
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