В октябре в России зафиксировали больше миллиона случаев коронавируса — впервые с начала пандемии

С 1 по 31 октября федеральный оперштаб зафиксировал 1 002 764 заболевших ковидом. Это на 69,4% больше показателя сентября 2021 года и на 127% больше, чем в октябре прошлого года. Предыдущий максимум по числу заражений за месяц был установлен в декабре 2020 года. В том месяце было выявлено 863 643 случаев заболевания.

Также в период с 1 по 31 октября скончались 31 283 смерти пациентов с коронавирусом — это тоже рекордные показатели. В прошлом месяце это число составило 24 031, а год назад — 7268.