Беглов поручил повысить в Петербурге мощности пунктов вакцинации в ТЦ из-за очередей

В Петербурге хотят увеличить мощности пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах. Такое поручение дал губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.
В эту субботу, 30 октября, Беглов посетил пункты в ТК «Пик» и «Заневский каскад», где были замечены очереди из желающих привиться. В связи с этим губернатор поручил в течение недели увеличить площади прививочных кабинетов, а также количество медперсонала.
«Наша задача — достичь коллективного иммунитета, а это возможно при 80% вакцинации всего населения. В отдельных районах, например в Адмиралтейском, эта цифра достигнута. Но в среднем по городу — 54% привитых. Этого мало. Продолжаем работать, все указания даны. Вакцины достаточно», — заявил он.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.